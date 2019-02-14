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14.02.2019 12:34
Рубрика: В мире

Пользователи Сети нашли самую "горячую" учительницу

Текст: Оксана Грибанова

28-летнюю жительницу Тайваня Чэн Цзя Вэнь окрестили самой "горячей" учительницей после того, как ее фотографии, сделанные студентами во время занятий, попали в интернет и стали вирусными.

В частности, девушка стала знаменитой после лекции по авторскому праву в Институте науки технологий, расположенном в городе Чжунли.

Фото: top-antropos.com
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В результате Чэн Цзя Вэнь обзавелась десятками тысяч подписчиков в Instagram. Ее читают более 96 тысяч пользователей.

Как передают зарубежные СМИ, помимо преподавательской деятельности девушка усиленно занимается музыкой - играет на пианино и флейте.

В мире Восточная Азия Тайвань Общество СМИ и соцсети
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