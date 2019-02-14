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14.02.2019 14:58
Рубрика: Общество

Британец показал последствия злоупотребления энергетиками

Текст: Майя Бирюкова

21-летний британский студент Винни Пайнер продемонстрировал серьезные последствия злоупотребления энергетиками: ему придется поставить зубные протезы и 24 пломбы.

Юноша пристрастился к энергетикам из-за учебы, чтобы быть в тонусе, пишет Daily Mail. Каждую неделю он выпивал примерно 45 банок газированного напитка с кофеином и сахаром.

Фото: iStock
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"Все началось с трех банок в день, на завтрак, обед и ужин, чтобы сосредоточиться во время учебы. Но я так часто чувствовал усталость, что увеличил дозу", - говорит студент. После семи месяцев такого рациона он сломал четыре передних зуба, просто надкусив яблоко.

Стоматолог сказал, что все зубы во рту у студента просто сгнили. Лечение обойдется ему в 2 тысячи фунтов стерлингов (около 170 тысяч рублей). В итоге молодой человек бросил учебу, так как решил, что с такой "улыбкой" работу ему не найти. Он надеется вернуться в колледж после лечения.

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