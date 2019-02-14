Правительство рассмотрит просьбу нефтяников увеличить компенсации

Нефтяные компании попросили правительство рассмотреть возможность увеличить им компенсацию в рамках налогового маневра и демпфирующего (сглаживающего рост акциза) компонента. Правительство готово рассмотреть эти предложения на следующей неделе.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия 24" на Российском инвестиционном форуме в Сочи. "Мы совсем недавно с нефтяниками поговорили, "сверили часы", выслушали все их опасения. Есть конкретные предложения - чуть добавить эту "демпферную акцизу", совсем чуть-чуть. Мы на следующей неделе еще раз проведем все расчеты, сверим, потому что у нас между различными ведомствами есть противоречия", - приводит слова Козака ТАСС.

Ранее в тот же день глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах форума в Сочи заявил журналистам, что считает влияние демпфера на выпуск бензина в России отрицательным, так как демпфер делает невыгодной экономику производства товарного продукта и более привлекательной - выпуск нафты (прямогонного бензина). Дюков считает, что было бы логичнее перейти к плавающему акцизу, однако Минфин неоднократно пояснял, что не может этого сделать, пока доходная часть региональных дорожных фондов привязана к поступлениям от акцизов.

Демпфирующий компонент в расчете обратного акциза на нефтяное сырье в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли призван сгладить эффект роста ставок акцизов с 1 января 2019 года, а следовательно, снизить колебания цен на моторные топлива. Предполагается, что первую оценку новому механизму в правительстве дадут ближе к концу марта.