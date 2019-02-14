Президент Бразилии приказал военным обеспечить неприступность тюрьмы

Беспрецедентные меры безопасности были введены на подъездах к федеральной тюрьме штата Рондония. По указу президента бразильские военные выставили усиленные блокпосты, оснащенные тяжелым вооружением. Накануне в это исправительное учреждение был транспортирован глава крупнейшей в стране ОПГ Маркус Уиллианс Эрбас Камашу.

В районе Федеральной тюрьмы Порту-Велью теперь незамеченным никто не пройдет. Для обеспечения неприступности исправительного учреждения сюда были направлены сотни солдат и десятки единиц военной техники, возведены баррикады. На поставленных блокпостах виднеются крупнокалиберные пулеметы.

Тюрьма расположена на основной для этого региона трассе, соединяющей отдаленные малозаселенные регионы Бразилии с ее центральной частью. До 27 февраля движение автомобилей по участку, где расположено исправительное учреждение, будет ограничено. Проезд большегрузов по дороге на этот период возможен только по предварительному разрешению.

Такие меры безопасности были введены здесь из-за одного человека - Маркуса Уиллианса Эрбаса Камашу, известного также как Маркола. Глава крупнейшей в стране преступной группировки "Первая столичная команда", орудующей и в соседних с Бразилией странах, был доставлен сюда 13 февраля из штата Сан-Паулу самолетом в срочном порядке.

Спешка была обусловлена полученной правоохранительными органами информацией о планирующейся атаке на исправительное учреждение, где содержался Маркола. По данным полицейской разведки, для подготовки к его освобождению преступники потратили десятки миллионов долларов. На эти деньги были закуплены бронированные автомобили, вертолеты и самолеты. В распоряжении ОПГ было стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и взрывчатка.

Боевики, которые должны были осуществлять эту операцию, прошли специальную подготовку в лагерях на территории Боливии и включали в состав бывших военных. Согласно опубликованному полицией штата Сан-Паулу пресс-релизу, преступники планировали реализовать целый ряд диверсий. Перед самым штурмом боевики должны были взорвать электрическую подстанцию, которая питает электроэнергией город Президенте Венсеслау и расположенную в его пригороде тюрьму. Затем они должны были нейтрализовать охрану исправительного учреждения и подорвать стену, чтобы проникнуть на его территорию.