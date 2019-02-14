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Проблемы со сном? Специалисты Ford придумали, как их решить

14.02.2019,  
12:19
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Ford/YouTube Фото: Ford/YouTube
Фото: Ford/YouTube

Компания Ford представила концепт "умной" двуспальной кровати Lane-Keeping Bed, которая способна удержать спящих на своих половинах матраса.

Постель размечает "территорию" для обоих партнеров и в случае нарушения "границы" перекатывает посягнувшего обратно на его сторону.

Таким образом специалисты корпорации намерены решить проблему хронического недосыпа у пар, которые мешают друг другу во время сна. Согласно статистике, приведенной в блоге компании, каждый четвертый человек лучше высыпается в одиночку.

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Кровать стала частью серии товаров Ford Interventions, которые автомобильный гигант продвигает как предметы для повседневного пользования, улучшенные благодаря наработкам, полученным в транспортной сфере. В случае с Lane-Keeping Bed использована технология Lane-Keeping Aid, позволяющая отслеживать разметку дороги и активно помогать водителю вернуть авто в нужную полосу.

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