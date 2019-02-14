Продюсер BBC заявил о постановочных съемках после "химатаки" в Сирии

Съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными. Об этом продюсер BBC по Сирии Риам Далати написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что после шести месяцев расследования может "без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной, жертв в госпитале не было".

По словам Далати, атака произошла, зарин не был использован, однако необходимо дождаться выводов ОЗХО, чтобы подтвердить, использовался ли хлор. "Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта", - цитирует РИА Новости.

Ранее МИД России заявил, что цель подобных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Минобороны России заранее предупреждали о готовящейся в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.