Провинции Аргентины станут недоступными для судимых туристов

Популярные среди туристов аргентинские провинции Чубут и Огненная земля становятся закрытыми для иностранцев с криминальным прошлым. Власти провинции Чубут на днях приняли указ, запрещающий въезд гражданам, которые были осуждены, отбывают наказание или имеют судимость.

Ввести подобный запрет теперь планируется и в провинции Огненная земля. "Мы не хотим, чтобы иностранцы с преступным прошлым попали к нам", - заявил министр юстиции Хосе Луиса Альварес. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал TN.

Провинция Чубут очень популярна благодаря местечку Пунта Томбо, где проживает самая большая колония магеллановых пингвинов в Южной Америке. Кроме того, иностранцев привлекает возможность увидеть китов в дикой природе.

Огненная земля ежегодно принимает тысячи туристов, которые хотят насладиться не только видами суровой холодной природы, но и посетить Антарктиду.