Путин: Нужно полностью уничтожить террористический очаг в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин призвал своих коллег из Турции и Ирана рассмотреть конкретные шаги для полной ликвидации там террористов в Идлибе.

"Необходимо условиться о том, как обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе", - поставил задачу российский президент на трехстороннем саммите в Сочи по сирийскому урегулированию. Путин подчеркнул, что несмотря на то, что удается поддержать режим прекращения боевых действий, нельзя "мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок".

"Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы предпринять для полного уничтожения террористического очага", - заявил Владимир Путин.