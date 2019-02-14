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Власть
14.02.2019 17:23
Текст: Айсель Герейханова

Путин: Нужно полностью уничтожить террористический очаг в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин призвал своих коллег из Турции и Ирана рассмотреть конкретные шаги для полной ликвидации там террористов в Идлибе.

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"Необходимо условиться о том, как обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе", - поставил задачу российский президент на трехстороннем саммите в Сочи по сирийскому урегулированию. Путин подчеркнул, что несмотря на то, что удается поддержать режим прекращения боевых действий, нельзя "мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок".

"Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы предпринять для полного уничтожения террористического очага", - заявил Владимир Путин.