Путин положительно оценил эффект от вывода войск США из Сирии

Владимир Путин заявил о позитивном эффекте вывода войск США из Сирии. Российский президент сказал, что это общая позиция России, Ирана и Турции.

При этом он отметил, что пока не видит признаков этого процесса.

“По нашему общему мнению, реализация таких шагов стала бы позитивным шагом, помогла бы стабилизировать обстановку в данном районе Сирии, где в конечном итоге должен быть восстановлен контроль законного правительства”, - сказал российский президент.

При этом Путин отметил, что пока не видит признаков того, что США действительно выведут войска из Сирии. Он отметил, что вывод американских войск из Сирии был одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, и он действительно работает над исполнением этих обещаний. Но, по словам Путина, внутриполитическая ситуация в США мешает этому. Хотя Москва по-прежнему исходит из того, что вывод войск все-таки состоится.

"И если это будет так, то единственным верным решением вопроса с целью обеспечения безопасности является передача этих территорий под контроль сирийских вооруженных сил", - подчеркнул Путин.