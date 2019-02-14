Путин предложил сурово наказать "воров в законе"

"Воров в законе" будут "сажать" на срок до 15 лет за высшее положение в преступной иерархии, а при совершении преступлений они могут остаться за решеткой пожизненно. Такой законопроект предложил президент и в Госдуме уже заявили о его поддержке.

Глава государства внес законодательную инициативу, которая впервые вводит уголовную ответственность - до 15 лет лишения свободы - за "занятие высшего положения в преступной иерархии".

Текст документа приведен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Правительство законопроект поддержало, Верховный суд рассмотрел и возражений не имеет, дополнительных затрат из госказны на его реализацию не потребуется.

В частности, Владимир Путин предложил дополнить Уголовный кодекс статьей "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Наказание - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Преступления, совершенные занимающим высшее положение в преступной иерархии, наказываются лишением свободы от 15 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. Условное наказание исключено.

В пояснительной записке говорится, что "благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры преступных сообществ (преступных организаций), как правило, уходят от уголовной ответственности". До сих пор закон предусматривает их наказание при совершении особо опасного деяния, а не за сам факт руководства преступной группой.

Также в законопроекте усиливается наказание за создание преступных сообществ для совершения тяжких преступлений или руководство ими, разработку планов для таких преступлений, раздел сфер влияния или преступных доходов между такими группами. Предлагается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Участие в собрании организаторов преступных групп будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

При этом в случае добровольного отказа от участия в преступном сообществе или сообщении о готовящемся собрании организаторов и активном способствовании раскрытию преступлений предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе. Как заявил РИА Новости первый замглавы комитета Михаил Емельянов, "этот законопроект президентский, поэтому приоритетный". "То, что он будет поддержан, у меня в этом сомнений нет. Тут два основания - потому что он президентский, а во-вторых, потому что он нужный и важный", - пояснил депутат.