Рапота: Союзное государство изучает возможность освоения Арктики

В Постоянном комитете Союзного государства изучают возможности реализации совместного белорусско-российского проекта по освоению Арктики. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в Москве на встрече с представителями белорусского экспертного сообщества.

"Это общественная инициатива, мы еще ничего не предпринимали", - уточнил Григорий Рапота, добавив, что для реализации идеи ее инициаторы зарегистрировали специальный фонд. "Мы уже сейчас нашли ряд научно-технических компетенций не только в России, но и в Беларуси, которые могли бы быть там использованы, - отметил госсекретарь. - А дальше там есть вещи этнического свойства, природоохранные, правовые".

По словам Григория Рапоты, к этой идее проявили интерес молодежные организации. Он считает, что проект по освоению Арктики может стать таким же символом молодежного движения, каким в советское время было строительство БАМа. "Там огромное количество вызовов, как сейчас это принято говорить, и как раз для молодежи это могло бы быть интересной сферой применения своих сил", - сказал госсекретарь.

"Мы должны понять, как это должно сопрягаться с теми действиями, которые предпринимаются на государственном уровне в России, чтобы не было противоречий государственной политики и общественного движения, - заметил Григорий Рапота. - Мы сейчас на стадии не только осмысления, но и уже практических шагов. Посмотрим, что из этого получится", передает БЕЛТА.

