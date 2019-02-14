Под Владимиром 20 детей из кадетского корпуса заболели ротавирусом

Кадетский корпус имени Д.М. Пожарского во Владимирской области закрыт на карантин. Причиной стала вспышка ротавирусной инфекции, которую подхватили 20 воспитанников.

- В медпункт учреждения с жалобами на недомогание с симптомами ротавирусной инфекции обратились 12 человек. Обследование выявило еще восемь заболевших. Все они сейчас находятся дома, кадетский корпус закрыт на карантин до 18 февраля, - рассказали "Интерфаксу" начальник корпуса Михаил Михайлов и источник в региональном департаменте образования.

Администрация учреждения сообщила о вспышке заболевания в Роспотребнадзор, его специалисты взяли необходимые пробы. В кадетском корпусе проходит дезинфекция.