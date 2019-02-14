Айтишники РЭУ имени Г. В. Плеханова переедут в новый корпус

У Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, который входит в топ-30 лучших вузов России, появится современный корпус, где будут готовить IT-специалистов. На Большой Серпуховской, 13/1 построят девятиэтажное здание в стиле хай-тек с открытыми террасами. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Открытых площадок будет несколько, их украсят живые растения. А вечером прозрачный фасад нового здания украсит архитектурная подсветка. Конгресс-центр, столовая и вестибюль разместятся на первом этаже учебного корпуса на площади 24 тыс. кв. м. Компьютерные классы, IT-лаборатории и лекционные займут со второго по шестой этажи. Кафедры, кабинеты и деканаты планируют сделать на седьмом этаже. Спортзал займет последний этаж.

Во дворе нового корпуса появится небольшой парк с деревьями, кустарниками и клумбами, студенты смогут готовится к урокам на деревянных скамейках.