Апелляции о продлении ареста Кокорина и Мамаева рассмотрят 25 февраля

Рассмотрение апелляции на продление ареста футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар") назначено на 25 февраля. Об этом сообщил адвокат Кокорина Вячеслав Барик.

На прошлой неделе Тверской суд Москвы не стал изменять меру пресечения Мамаеву, Кокорину, его младшему брату Кириллу и другу Александру Протасовицкому. Все четверо останутся в СИЗО до 8 апреля. В ходе слушания мать Кокориных предложила залог в 10,4 миллиона рублей за старшего сына.

Напомним, Мамаев и Кокорин были арестованы в начале октября за участие двух драк в центре Москвы. Сначала они с друзьями избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем чиновника Минпромторга Дениса Пака. Футболистам были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".