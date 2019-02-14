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14.02.2019 12:52
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Апелляции о продлении ареста Кокорина и Мамаева рассмотрят 25 февраля

Текст: Артур Нанян

Рассмотрение апелляции на продление ареста футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар") назначено на 25 февраля. Об этом сообщил адвокат Кокорина Вячеслав Барик.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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На прошлой неделе Тверской суд Москвы не стал изменять меру пресечения Мамаеву, Кокорину, его младшему брату Кириллу и другу Александру Протасовицкому. Все четверо останутся в СИЗО до 8 апреля. В ходе слушания мать Кокориных предложила залог в 10,4 миллиона рублей за старшего сына.

Напомним, Мамаев и Кокорин были арестованы в начале октября за участие двух драк в центре Москвы. Сначала они с друзьями избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем чиновника Минпромторга Дениса Пака. Футболистам были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

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