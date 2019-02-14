Буксировщик спровоцировал столкновение самолетов во Внуково

Авиакомпании "Россия" и AZUR air намерены возместить ущерб от столкновения самолетов в аэропорту Внуково за счет страховки.

Напомним, сегодня, 14 февраля, во время буксировки самолет Boeing 747 авиакомпании "Россия" произвел касание крылом хвостового стабилизатора Boeing 767-300 авиаперевозчика AZUR air. Пассажиров в салонах не было.

Самолёт AZUR air в этот момент находился на стоянке строго в пределах положенной разметки, сообщил представитель авиакомпании. Boeing 747 авиакомпании "Россия" буксировался в это время обслуживающей компанией, не входящей в структуру этого перевозчика. Во время буксировки и произошло столкновение воздушных судов, сообщил представитель авиакомпании "Россия".

Как стало известно "РГ", компания-буксировщик не входит в структуру аэропорта "Внуково". Оба перевозчика создали свои комиссии для расследования происшествия. По предварительным данным, ущерб только воздушному судну "России" может составить несколько сотен тысяч долларов.