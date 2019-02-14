День математики пройдет в столичных школах и вузах 17 февраля

В московских школах и вузах 17 февраля пройдет XXX математический праздник. В этот день школьники шестых и седьмых классов смогут потягаться в решении олимпиадных задач, поиграть в тематические игры. Для участия им нужно заранее зарегистрироваться, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Математический праздник в Москве ежегодно проводят с 1990 года в МГУ им. М.В. Ломоносова, ВШЭ, МИСиС и других вузах, а также во многих столичных школах. Чтобы подготовится к соревнованию, школьники могут найти в интернете задания прошлых лет. Программа праздника в МГУ им. М.В. Ломоносова также есть в Сети.

Стартует олимпиада ровно в 10:00 и продлится два часа. С 13:00 до 17:00 будут проводиться занимательные математические игры, в это же время для желающих будут читать лекции. Закрытие математического праздника намечено на 17:30. Обсудить результаты проверки своей работы с жюри можно будет только через интернет, когда появятся сканированные листовые работы.

С каждым годом количество участников математического праздника растет. Только в прошлом году в нем приняли участие почти 8 тысяч московских школьников, из которых 4,7 тысяч являлись учениками 6 классов и 3,1 тысяч - 7 классов. В этом году ожидается, что интерес к празднику будет еще больше, в частности из-за открытия в сентябре прошлого года проекта "Математическая вертикаль", в котором принимают участие уже более 300 школ. Его участники - дети профильных классов изучают алгебру, геометрию и даже теорию вероятностей и статистику. Кроме того, в городе появляется все больше возможностей получать хорошее математическое образование, к примеру, работает целая система кружков, профильных семинаров, выездных сборов.