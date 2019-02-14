Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки

Владельцы двух квартир и одного нежилого помещения могут лишиться своей собственности - иски с требованием выставить недвижимость на торги подала в суд Мосжилинспекция. Причина - незаконная перепланировка, с которой собственники ничего не хотят делать: игнорируют указания инспекторов и решения суда о восстановлении стен в прежнем виде. Корреспондент "РГ" подробнее изучил эти случаи, а заодно вспомнил, как самому не лишиться жилья, решив объединить ванную с туалетом.

Квартира превращается в отель

В Мосжилинспекции говорят, что подали иски о продаже перепланированных помещений в качестве крайней меры - никакие другие аргументы не действовали. Владельцы не хотели пускать жилищных инспекторов для оценки проведенных работ, а когда те все же попали внутрь, отказались что-либо переделывать. Решения судов, которые также предписали вернуть стены в прежнее состояние, остались без ответа.

Перепланировки при этом были проведены без согласований и с впечатляющим размахом. На улице Менжинского, к примеру, в сталинской пятиэтажке 1953 года постройки владелец трехкомнатной квартиры на первом этаже превратил ее в мини-отель и офис. Для начала в несущей фасадной стене был сделан отдельный вход, чтобы гостям не приходилось ходить через подъезд. Потом у каждого из двух номеров появился отдельный санузел, а еще один туалет соорудили для офиса с шестью рабочими местами. При этом легализовать вмешательства в несущие стены, как и перенос "мокрых зон", очень непросто - для таких изменений нужен проект, поскольку речь идет о несущих конструкциях и безопасности соседей.

Интересно, что квартира, превращенная в гостинично-офисный центр, куплена в ипотеку, и выплачивать кредит на нее нужно до 2022 года. Владелец, видимо, решил превратить обычную "трешку" в бизнес-проект, чтобы поскорее рассчитаться с банком. Теперь он, впрочем, может вовсе лишиться квадратных метров - Бабушкинский суд рассмотрит иск 18 февраля. Пока же отель работает: за ночь хозяева просят от 2000 рублей, за час - от 300. "Ценовая политика гибкая", - обещает реклама.

Два других случая, дошедшие до суда, - под стать первому. На Большой Филевской улице владелец "двушки" на первом этаже тоже открыл бизнес - обустроил отдельный вход с лестницей и козырьком, перепланировал помещения, перенес санузел. Сейчас там цветочный магазин. А на Истринской улице собственник нежилого помещения расширил оконные проемы и сделал большой антресольный этаж. Он даже пытался узаконить эти работы, однако площадь антресоли оказалась больше 40% от размера всего помещения, а это уже не укладывается в нормы. Но исправлять ошибки никто не стал, и сейчас в перепланированном помещении - модный барбершоп.

Стены на границе

Интересно, что эти случаи не первые в московской практике. Первопроходцем, доведшим ситуацию с незаконной перепланировкой до торгов, еще в 2016 году стал житель 9-этажного дома на улице Космонавта Волкова. Он снес перегородку между туалетом и ванной, а затем - и стены, отделявшие санузел от коридора, кухни и жилой комнаты. Поставив новые перегородки, мужчина получил крупный санузел, который расположился над жилыми комнатами соседей, что запрещено санитарными нормами. На решение суда о возвращении квартире былой планировки ее владелец ответил отказом и перестал пускать инспекторов на порог. В итоге суд решил продать квартиру, чтобы новый владелец сделал в ней восстановительный ремонт. Правда, до торгов приставы пока дело так и не довели.

Есть и случаи, когда перепланировка закрывала дорогу за границу - ограничения на выезд накладывали, чтобы заставить людей пустить инспекторов в квартиру.

Сделай сам

В любом случае куда дешевле и проще согласовать перепланировку заранее, тем более что уже год в Москве это можно сделать онлайн на сайте мэрии mos.ru. В первую очередь необходимо быть готовым к тому, что придется составлять проект. Этого требуют все серьезные вмешательства в конструкцию: от устройства новых дверных проемов до сноса или монтажа перегородок.

Но обращаться в проектную организацию и платить деньги нужно не во всех случаях: для удобства москвичей разработан каталог перепланировок в домах массовых серий. Он не только экономит жильцам время и деньги, но и подробно описывает, какие вообще перепланировки допустимы в самых распространенных квартирах.

Так что если вы давно мечтали о том, чтобы превратить свою "трешку" в просторную "двушку" или объединить столовую с кухней, то сначала посмотрите каталог - скачать его также можно на mos.ru . Возможно, там уже показано, как проще сделать перепланировку именно в вашей квартире. А если ваш дом не массовой серии, то вы в любом случае получите представление о том, что делать можно, а что ни в коем случае нельзя.

Тем временем

Переживаете, что соседи затеяли масштабный ремонт и, судя по звукам, сносят стены или меняют расположение туалета? Сообщить об этом можно жилищным инспекторам через сайт mos.ru/mgi/ - они обязательно нанесут визит в проблемную квартиру и поднимут документы, чтобы узнать, согласовывались ли по этому адресу какие-либо работы. Если нарушения подтвердятся, то в ход пойдут административные меры.

Кстати

В прошлом году в Мосжилинспекцию поступило больше 20 тысяч обращений, связанных с перепланировкой, и лишь 9 тысяч из них были поданы, как того требует закон, заранее. А 7 тысяч заявлений касались узаконивания уже проведенных работ. Еще около тысячи самовольных перепланировок инспекторы выявили после жалоб жильцов.