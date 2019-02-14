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14.02.2019 15:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прогулка по Орлу

Гиды-любители бесплатно проводят экскурсии по городу
Текст: Надежда Рипинская
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 33(7791)
Уже больше четырех лет в Орле существует волонтерский проект "Экскурсии по Орлу": прогулки с гидами-любителями, посвященные истории той или иной улицы, места, объекта, общественного явления - как в старом, так и в современном городе. Прогулки по местам, которые, по словам экскурсоводов-профессионалов, никому не интересны, собирают в летний период до двухсот человек.
Фото: Надежда Рипинская С весны и до середины осени Дарья Фурманская проводит исторические прогулки по улицам современного Орла. Фото: Надежда Рипинская
С весны и до середины осени Дарья Фурманская проводит исторические прогулки по улицам современного Орла. Фото: Надежда Рипинская

"Дарья из Орла"

Так называется "Живой журнал" художницы, искусствоведа, краеведа, специалиста по деревянному зодчеству Орла, руководителя волонтерского проекта "Экскурсии по Орлу" и его постоянного экскурсовода Дарьи Фурманской. "ЖЖ" Дарьи, где она публикует свои статьи о каменной и деревянной архитектуре, храмах, кладбищах, знаменитых людях Орла XVIII-XIX веков, стал первым шагом к тому явлению, которое сегодня прочно вошло в жизнь интересующихся историей своего города орловцев. С середины весны и до середины осени, при благоприятной погоде, каждый вторник в 18.30 собирается компания людей и отправляется в своеобразное путешествие во времени по улицам современного Орла. Участников прогулки никогда не бывает мало: даже в прохладные вечера межсезонья 50-70 человек набирается легко. А ведь изначально проект был рассчитан на компанию друзей-единомышленников.

- Все началось больше десяти лет назад на форуме orel-story, где любители истории и краеведения общались и делились своими находками, мыслями, обнаруженными фактами, обсуждали вопросы восстановления родословных. Среди нас не было ни одного дипломированного историка, - рассказывает Дарья Фурманская. - И в какой-то момент общения возникла идея поездить по области, посмотреть, что осталось от усадеб, старинных церквей, исторически значимых мест. Кто-то из компании брал на себя организацию, разработку маршрута, изучение фактов, подбор материала - и получалась экскурсия. Потом подумалось, что можно то же самое сделать и в городе. Например, сходить в музеи, которые недоступны широкой публике, - так появился проект, который мы в шутку называли "Собери друзей в музей". А однажды сотрудник музея искусств Марина Алексеева предложила мне провести экскурсию по городскому маршруту. Так в апреле 2015 года мы впервые прошли по моей любимой улице Карачевской.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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Сегодня прогулка по Карачевской, одной из самых старых улиц Орла, входит в число наиболее популярных. За несколько лет активного прохождения этого маршрута удалось прояснить неизвестные исторические детали. И если сначала экскурсия состояла из одного отрезка и приводила на старинное Крестительское кладбище, куда после окончания земного пути переезжали большинство домовладельцев-купцов, живших на этой улице, то по мере сбора и систематизации материала прогулка в один вечер уже не укладывалась.

Для гостей города есть отдельные маршруты, дающие возможность составить представление об Орле и его истории в целом.

- Бывало так, что приезжали люди с намерением пробыть в городе пару часов, а оставались на пару дней, - смеется Дарья.

Союз увлеченных

Дарья провела десять экскурсий, когда в проект пришел второй - ныне постоянный - экскурсовод Андрей Киреев, и они постепенно разделили эпохи: за Дарьей остался любимый ею дореволюционный период, а Андрей стал рассказывать о советском и постсоветском времени. Также Андрей Киреев в своих программах уделяет много внимания развитию транспорта в Орле, истории орловских трамваев (кстати, в Орле одно из самых старых в России электрическое трамвайное движение - с 1898 года), железным дорогам.

Проект, рассчитанный на компанию друзей, стал востребован у орловчан и гостей города

Для координации и распространения информации были созданы группы в социальных сетях, которые быстро набрали сотни участников (так, группа проекта в сети "ВКонтакте" объединяет более 3,5 тысячи людей!). Присоединились фотографы, видеооператоры. С 2017 года Александр Горчаков и Александр Борисов снимают видео каждой экскурсии и выкладывают на своих "Ютуб-каналах", библиотека фото и видео накопилась масштабная.

В следующих сезонах проекта присоединились и другие люди, желающие провести прогулку по Орлу, - это было неожиданно и воодушевляло. Так стали возможны специализированные экскурсии: например, Михаил Чекин, много лет собирающий фотографии Орла в период оккупации, рассказывает о жизни города в годы Великой Отечественной войны, с историей православных мест горожан знакомит алтарник Воскресенского храма на Афанасьевском кладбище Сергей Никитин. Есть, конечно, и литературные маршруты.

Фото: iStock
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Через некоторое время с предложением о сотрудничестве к Дарье обратились специалисты Туристского кластера Орловской области, создававшие в то время сайт "Визит Орел". Для этого ресурса Дарья разработала несколько туристических маршрутов и описаний достопримечательностей исторического центра города.

Карманный формат

"Экскурсии по Орлу" стали импульсом для еще нескольких проектов, связанных с популяризацией истории города. Один из них - лекторий "Узнай свой город".

- В первом потоке было 20 студентов, - рассказывает Дарья. - Начали мы на базе ОГУ, и, что меня удивило, люди были даже готовы платить за обучение. Учитывая, что регулярно зарабатывать на проведении экскурсий не слишком реально - то есть учатся для души. Проект продолжился в обществе "Знание" за небольшую плату. Программа рассчитана на полгода с практикой проведения экскурсий в летнее время. В прошлом году десять выпускников получили сертификат экскурсовода "Узнай свой город". Выпускной экзамен проводился в виде самостоятельно разработанной экскурсии. Мне запомнилась работа Дениса Сысоева - "История орловской гражданской обороны и бомбоубежищ" - совершенно для меня неизвестный пласт истории города.

Фото: Мадина Савицкая
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Еще один из новых проектов, связанный непосредственно с успехом "Экскурсий по Орлу", - мобильное приложение с квестами на краеведческую тематику, разработанное совместно с питерской IT-компанией. Причем питерцы сами обратились к Дарье Фурманской с предложением о сотрудничестве, и ее коллега по проекту Денис Кирилюк написал несколько квестов для приложения. Так постепенно проект преобразуется и в карманный формат. Будет ли перспектива у мобильного приложения - покажет время, однако из общения с представителями Северной столицы стало понятно, что таких проектов, как "Экскурсии по Орлу", в стране немного. Даже города с гораздо лучше сохранившейся архитектурой и достопримечательностями не всегда могут похвастаться не только наличием подобной волонтерской инициативы, но и просто экскурсоводами, способными увлечь публику историей города, совершить прогулку во времени, передать свою любовь к месту, где живут.

Это подтверждают и более чем позитивные отзывы на всевозможных туристических ресурсах. А один из путешественников окрестил Дарью "единственным приличным гидом из десятка прослушанных в путешествии по России".

Деревянное зодчество Орла

Еще до проекта "Экскурсии по Орлу" Дарья Фурманская заинтересовалась деревянным зодчеством Орла.

- Когда сносили старые деревянные дома частного сектора, уничтожая так любимый мною городской ландшафт, я пришла к директору краеведческого музея с предложением создать зал орловской деревянной архитектуры, - рассказывает Дарья. - Тогда можно было спасти много образцов элементов деревянных украшений: все равно все шло под ковш экскаватора. Но мое предложение, к сожалению, не поддержали. Однако за годы увлечения краеведением у меня накопилось очень много фотоматериала, историй. Я стала изучать орловскую домовую резьбу, сравнивать ее с резными украшениями зданий в других областях и поняла, что у нашего деревянного зодчества есть свои уникальные черты. Тогда я и взялась все это проанализировать и обобщить в магистерской диссертации, которая стала основой моей книги "Деревянное зодчество Орла".

Фото: Аркадий Колыбалов
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Страницы книги знакомят читателя с уникальными чертами орловской деревянной архитектуры XVIII-XIX веков, с влиянием архитектурных стилей на домовую резьбу, народными образами и мотивами в резьбе. И, конечно, в книге много фотографий - читатель вместе с автором совершает прогулку по деревянному Орлу, рассматривая и любуясь его красотой.

Книга была напечатана Орловским издательским домом тиражом в 300 экземпляров (частично на средства самой Дарьи).

Она вызвала живой интерес у горожан и не только: на презентации многие покупали по несколько книг сразу. На сегодняшний день это единственное разностороннее исследование деревянной архитектуры Орла.

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