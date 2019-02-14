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14.02.2019 15:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"В каком котле наши деньги?"

Костромичи требуют прокурорской проверки качества питания школьников
Текст: Анна Скудаева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 33(7791)
В Костромской области началась масштабная проверка школьных столовых после жалоб родителей на проблемы с питанием детей в образовательных учреждениях.
Фото: Игорь Филонов/ РГ Разработаное циклиное меню для образовательных учреждений могут соблюдать далеко не все школы региона. Фото: Игорь Филонов/ РГ
Разработаное циклиное меню для образовательных учреждений могут соблюдать далеко не все школы региона. Фото: Игорь Филонов/ РГ

Ранее в костромском поселке Красное-на-Волге прошел сход жителей, участники которого потребовали провести прокурорскую проверку качества питания в местных школах.

Поводом для возмущения граждан стали жалобы на то, что они регулярно перечисляют в местный бюджет деньги на оплату горячего питания детей, но до школьных столовых собранные средства не доходят.

- Ежемесячно за завтраки и обеды мы платим около двух тысяч рублей в месяц. Деньги поступают в администрацию района, которая почему-то не выделяет их школе! Спрашивается: чем детей кормят? Куда прокуратура смотрит? Разве так можно? - возмущались жители Красного-на-Волге.

Фото: iStock
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Подтвердила их слова и директор Шолоховской средней школы Светлана Черепенина:

-С нами отказываются работать поставщики, потому что долг перед ними перевалил за 250 тысяч рублей. Мы не можем приобрести нужные продукты и уж, конечно, в таких условиях невозможно соблюдать то цикличное меню, которое утверждают в Костроме.

Изучив поступившие от родителей обращения, в Собрании депутатов Красносельского района предложили провести проверку ситуации в школьных столовых. По мнению председателя депутатской комиссии по доходам, бюджету и налогам Владимира Корытина, поселок "использует в муниципальных целях чужие деньги".

Родители регулярно перечисляют в местный бюджет деньги на горячее питание детей, но до школ средства не доходят

- Мы считаем, что деньги, собранные с родителей на питание детей, - целевые. Чиновники не должны их тратить на другие нужды и закрывать родительскими деньгами другие "дыры" в бюджете, - заявили участники схода.

Из-за задержки с перечислением средств из муниципального бюджета у школ накопилась большая задолженность перед поставщиками продуктов. В учебных заведениях опасаются, что скоро фермеры и владельцы магазинов совсем перестанут отпускать продукты в долг. А дети будут голодать, несмотря на внесенную родительскую плату.

Родители отметили, что в последнее время, несмотря на рост расходов на школьное питание, качество его заметно ухудшилось.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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- Дети жалуются, что на завтрак и обед дают, в основном, только одни каши, - сообщила одна из родительниц в Красном.

С января 2016 года депутаты Костромской областной Думы отменили дотации муниципалитетам на школьное питание. После этого родительская плата выросла в среднем вдвое. Для детей, получающих одноразовое питание, рост составил 500 рублей в месяц или шесть тысяч рублей в год, для школьников, получающих двухразовое питание, - тысяча и 12 тысяч рублей соответственно. Субсидии оставили лишь тем семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, и тем, чей доход ниже прожиточного минимума.

Присутствовавший на сходе глава Красносельского муниципального района Алексей Стецура поспешил успокоить жителей.

- У нас состоялся разговор с руководством департамента образования, с главным санитарным врачом по Костромской области, были направлены распоряжения в районные комиссии. Уполномоченный по правам ребенка госпожа Быстрякова приезжала, она посетила три школы: Красносельскую, Шолоховскую и Иконниковскую. Дети наши не голодают, к счастью. Есть проблема с просроченной задолженностью в рамках договоров поставки продуктов. Однако эта ситуация у нас повторяется из года в год. Из-за январских праздников, бумажной волокиты и оргмоментов расплачиваться с поставщиками в феврале приходится всегда с просрочкой. К концу февраля мы приведем ситуацию с поставщиками в нормальное состояние. К сожалению, это сложившаяся традиция. Деньги, которые поступают от родителей, никто в кубышку не складывает. Да, они идут, так сказать, в общий котел.

Фото: Марина Волосевич
Что происходит с питанием в школьных столовых

Жители предложили изменить систему финансирования питания в школах таким образом, чтобы родительские деньги, заплаченные за питание детей, шли отдельной строкой, и их нельзя было бы перекидывать из детских тарелок на другие нужды.

На это глава возразил, что для этого статус школ придется поменять.

- Были бюджетные учреждения - стали казенные. Мы обсудим возможность смены статуса, если это действительно поможет исправить эту неприятную ситуацию, - заключил Алексей Стецура.

Комментарий

Ольга Вакурова, старший помощник руководителя СУ СК России по Костромской области:

- Следственным управлением СК России по Костромской области организована доследственная проверка информации, опубликованной в ряде региональных СМИ, по факту нецелевого расходования бюджетных средств, предназначенных для организации питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях Красносельского района Костромской области. Кроме того, следственным управлением направлены информации в прокуратуру, управление Роспотребнадзора, департамент образования и науки Костромской области для выявления нарушений законодательства и принятия мер в пределах полномочий, а также в УМВД области для проверки в части возможного хищения родительской платы за питание. В рамках проверки следователем будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию питания школьников.

Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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