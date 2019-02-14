Курская бригада ПВО первой в России получила новейшую технику

Новости

В Челябинской области в ДТП с грузовиками погибли два человека 16:19
Станы НАТО готовят расширение присутствия в Черном море 16:15
В Краснодаре мужчина угнал грузовик для поездки к возлюбленной 16:13
Тамара Гвердцители: Сергей Захаров ушел от нас молодым и красивым 16:11
Роскомнадзор заблокировал несколько ресурсов с порногафическим контентом 16:08
Культурный норматив разработают для российских школьников 16:03
16-летний футболист умер от остановки сердца во время матча 16:01
Опубликованы фото артефактов с затонувшего в 1942 году авианосца Hornet 16:01
Владимир Шипков: Новые лекарства должны быть доступны 15:57
В Коми школьник чуть не убил мать и бабушку из-за компьютерных игр 15:56
Песня Oxxxymiron'а прозвучит в сериале Netflix 15:39
"Российская газета" отправила книги детям в Хабаровский край 15:36
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о стрельбе в "Москва-Сити" 15:36
Что делать при пневмонии 15:32
Россияне набросились на Skoda Kodiaq 15:30
В Саратовской области мужчина умер после падения глыбы льда с балкона 15:29
Четыре региона ЮФО подписали соглашение о проекте "Золотое кольцо Боспора" 15:24
В кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя 15:23
Эрдоган рассказал Путину о проблемах с США из-за C-400 15:10
В крымскую библиотеку передали подшивку журнала "Родина" за 1906 год 15:05
Павел Мамаев открыл счет в первом футбольном матче в Бутырке 15:00
Британец показал последствия злоупотребления энергетиками 14:58
В Минкомсвязи посоветовали не делать лишних трат при переходе на "цифру" 14:49
В Якутии изобрели костюм из бамбука, выдерживающий минус 70 градусов 14:47
На Урале семьи погибших в Афганистане военных получат выплату 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
14.02.2019 15:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Сами не летаем и другим не даем"

Курская бригада ПВО первой в России получила новейшую технику
Текст: Антон Валагин
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 33(7791)
В Курской области словно ввели военное положение: по дорогам снуют армейские грузовики, на перекрестках дежурят автоматчики в белых маскхалатах. Началась внезапная проверка: войска получили приказ перейти в высшую степень готовности, покинули военные городки и рассыпались по лесам и полям, изготовившись к боевой работе. Ракетчики заняли позиции для нанесения испепеляющего удара, химики прикрыли их дымовой завесой, подразделения радиоэлектронной борьбы так зачистили эфир, что автомобильные навигаторы стали показывать несуразицу. Зенитчики обеспечили безопасный взлет истребительного авиаполка с соседнего аэродрома, а затем взяли небо под свой контроль. В тренировке впервые задействовали новейшие системы ПВО "Бук-М3".
Фото: Пресс-служба ЗВО На учениях зенитчики отразили один за другим два массированных налета авиации условного противника. Фото: Пресс-служба ЗВО
На учениях зенитчики отразили один за другим два массированных налета авиации условного противника. Фото: Пресс-служба ЗВО

"Сами не летаем и другим не даем", - шутят зенитчики о своей работе. Новую технику курская бригада ПВО получила первой в России: соединение неизменно показывает отличные показатели в боевой учебе, да и граница рядом... Внешне новые "Буки" можно узнать по ракетам: их стало шесть вместо четырех и спрятано оружие в транспортно-пусковые контейнеры - так проще хранить и заряжать. Новый комплекс на метр длиннее прежнего за счет новых отсеков с электроникой. Это очень умная машина - хотя и прежний "Бук" был далеко не дурак.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Бомбардировщики обманули системы С-300 под Воронежем

"Бук-М3" не просто видит все, что летит, в радиусе 70 километров, но по скорости и манере поведения цели вычисляет, что перед ним: самолет, вертолет, ракета, беспилотник, - куда оно летит и как скоро станет опасно.

Зенитный комплекс "Бук" - не одна машина, а целый десяток. У каждой своя роль, и все друг другу помогают. Огневая установка может работать автономно: находит собственным радаром цели и сбивает их ракетами.

- Техника очень дорогая, у нас каждый командир дивизиона - миллиардер, - продолжил офицер. - А механики-водители смотрят на Porsche без зависти - они-то водят машины в сто раз дороже.

"Бук-М3" не просто видит все, что летит, в радиусе 70 километров,, но по скорости и манере поведения цели вычисляет, что перед ним

На учениях пуски ракет электронные: расчеты выполняют все необходимые действия, вплоть до черной кнопки, но ракеты никуда не летят. Стрелять в густонаселенном курском небе нельзя, да и ракеты дороги. На тренировку берут боеприпасы не боевые, а специальные: вместо взрывчатки и топлива они тоже набиты электроникой. После команды "Пуск!" такая ракета проверяет работу всех систем боевой машины и фиксирует результат. Потом ее подключат к компьютеру и снимут данные объективного контроля.

А вот цели на полигоне сбивают по-настоящему, причем выстрелить боевой ракетой - большая честь.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Как советский сторожевик выгнал крейсер США из Черного моря

- Стоят в ряд 36 боевых машин, ищут в небе шесть мишеней. Кто первый засечет и правильно возьмет на сопровождение, тот и получит право открыть огонь. Такие потом на антенну красный флажок вешают, как знак отличия.

В то утро зенитчики отразили один за другим два массированных налета авиации условного противника. Потом расправились с крылатыми ракетами и отбились от стаи беспилотников.

- Сколько целей поразили? - не понял вопроса командир бригады. - Все!

Тем временем

В танковом полку под Белгородом появился первый в Российской армии женский экипаж - он примет участие в "танковом биатлоне". Желающих среди военнослужащих-девушек оказалось более десятка, из них выбрали трех самых достойных и отправили в учебный центр под Владимиром: осваивать управление Т-72, стрельбу из 125-миллиметрового орудия и крупнокалиберного пулемета. По итогам трехмесячного обучения танкистки сдадут зачеты по проверке технического состояния танка на время, загрузке боеприпасов, вождению и боевой стрельбе. Затем примут участие в отборочных этапах и, если покажут хороший результат, в августе попадут на Армейские международные игры.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
В Кремле прокомментировали заявление о провокационных съемках в Сирии
Госдума вводит меры против "лифтов-убийц"
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
Силуанов заявил о готовности России к новым санкциям