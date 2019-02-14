Курская бригада ПВО первой в России получила новейшую технику

"Сами не летаем и другим не даем", - шутят зенитчики о своей работе. Новую технику курская бригада ПВО получила первой в России: соединение неизменно показывает отличные показатели в боевой учебе, да и граница рядом... Внешне новые "Буки" можно узнать по ракетам: их стало шесть вместо четырех и спрятано оружие в транспортно-пусковые контейнеры - так проще хранить и заряжать. Новый комплекс на метр длиннее прежнего за счет новых отсеков с электроникой. Это очень умная машина - хотя и прежний "Бук" был далеко не дурак.
"Бук-М3" не просто видит все, что летит, в радиусе 70 километров, но по скорости и манере поведения цели вычисляет, что перед ним: самолет, вертолет, ракета, беспилотник, - куда оно летит и как скоро станет опасно.
Зенитный комплекс "Бук" - не одна машина, а целый десяток. У каждой своя роль, и все друг другу помогают. Огневая установка может работать автономно: находит собственным радаром цели и сбивает их ракетами.
- Техника очень дорогая, у нас каждый командир дивизиона - миллиардер, - продолжил офицер. - А механики-водители смотрят на Porsche без зависти - они-то водят машины в сто раз дороже.
На учениях пуски ракет электронные: расчеты выполняют все необходимые действия, вплоть до черной кнопки, но ракеты никуда не летят. Стрелять в густонаселенном курском небе нельзя, да и ракеты дороги. На тренировку берут боеприпасы не боевые, а специальные: вместо взрывчатки и топлива они тоже набиты электроникой. После команды "Пуск!" такая ракета проверяет работу всех систем боевой машины и фиксирует результат. Потом ее подключат к компьютеру и снимут данные объективного контроля.
А вот цели на полигоне сбивают по-настоящему, причем выстрелить боевой ракетой - большая честь.
- Стоят в ряд 36 боевых машин, ищут в небе шесть мишеней. Кто первый засечет и правильно возьмет на сопровождение, тот и получит право открыть огонь. Такие потом на антенну красный флажок вешают, как знак отличия.
В то утро зенитчики отразили один за другим два массированных налета авиации условного противника. Потом расправились с крылатыми ракетами и отбились от стаи беспилотников.
- Сколько целей поразили? - не понял вопроса командир бригады. - Все!
Тем временем
В танковом полку под Белгородом появился первый в Российской армии женский экипаж - он примет участие в "танковом биатлоне". Желающих среди военнослужащих-девушек оказалось более десятка, из них выбрали трех самых достойных и отправили в учебный центр под Владимиром: осваивать управление Т-72, стрельбу из 125-миллиметрового орудия и крупнокалиберного пулемета. По итогам трехмесячного обучения танкистки сдадут зачеты по проверке технического состояния танка на время, загрузке боеприпасов, вождению и боевой стрельбе. Затем примут участие в отборочных этапах и, если покажут хороший результат, в августе попадут на Армейские международные игры.