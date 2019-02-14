МИД России подтвердил смерть дипломата Кривова

В МИД России подтвердили кончину российского дипломата, 68-летнего Олега Кривова. Публикация некролога ожидается позднее, сообщает РИА Новости.

Ранее появились сведения о том, что в здании ведомства найден мертвым сотрудник Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По некоторым данным, его обнаружила уборщица в туалете на девятнадцатом этаже здания. Именно там расположен отдел, в котором работал Кривов.

По предварительной информации, дипломат умер из-за острого сердечного приступа.