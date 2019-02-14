Модель Киру Майер задержали в полицейской форме

Известная модель Кира Майер задержана в центре Москвы. Она была облачена в полицейскую форму и при этом показывала стриптиз. Многие снимали происходящее на видео и выкладывали ролики в соцсети.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, 25-летняя девушка подходила к прохожим и задавала им вопросы. При этом в полиции она, естественно, не служит и не могла служить - не так давно Кира Майер была осуждена.

Модель доставили в территориальный отдел полиции. На 25-летнюю Киру Майер составили протоколы по статьям 17.12 и 20.1 КоАП - "Незаконное ношение форменной одежды" и "Мелкое хулиганство".

Ранее "РГ" писала, что Кира Майер была осуждена за применение силы к полицейскому. Она набросилась на сотрудника ДПС, когда тот составлял на нее протокол за вождение без прав. Сначала суд приговорил ее к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении, но потом дело было пересмотрено, и срок сократили.