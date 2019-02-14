В столичной подземке закрываются сразу 5 станций - "Бульвар Рокоссовского", "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники" и "Красносельская". Движение поездов остановят из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Чтобы жители целого ряда восточных районов не оказались отрезанными от городского транспорта, столичные власти запускают сотни бесплатных автобусов. Чтобы они не увязли в пробках на дорогах, часть улиц и съездов для автомобильного транспорта перекроют. Так что водителям лучше заранее подыскать пути объезда. Продержаться нужно 9 дней - к обычному режиму работы подземка вернется в понедельник, 25 февраля, с самого утра.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосметростроя", к "Сокольникам" вплотную подошел тоннелепроходческий щит, который пробивает путь для северо-восточного участка БКЛ. Там в 2021 году откроют движение по 6 станциям - "Шереметьевской", "Ржевской", "Стромынке", "Рубцовской", "Лефортово" и "Авиамоторной". Щиту надо пройти прямо под действующими путями Сокольнической линии, поэтому по технике безопасности движение поездов останавливают. А потом мосметростроевцы двинутся дальше. Конечная цель - добраться до уже действующего участка БКЛ у "Савеловской".

На время работ для пассажиров метро организуют длинный компенсационный маршрут (более 7 км), который соединит все закрытые станции "по верху". Более 230 автобусов будут ходить между "Черкизовской" и "Комсомольской" с интервалом на остановках около минуты. Маршрут не доходит только до конечной станции "Бульвар Рокоссовского" в районе Метрогородок. Но там можно воспользоваться одноименной станцией МЦК либо дополнительным автобусным маршрутом 86М, который довезет до проспекта Буденного через "Преображенку" и "Электрозаводскую". Еще можно доехать до "Комсомольской" на 13-м трамвае - на время ограничений маршрут будет бесплатным.

"Красной" веткой пользуется и множество жителей Северного Измайлово, которым ближе добираться до "Черкизовской", чем до станций "синей" ветки "Щелковской" и "Первомайской". Им придется ездить в эти дни наземными маршрутами до Арбатско-Покровской линии либо до станции "Локомотив" на МЦК. Кстати, могут они добраться и прямо до "Комсомольской" - по Щелковскому шоссе, Большой Черкизовской и Стромынке ходит 41-й троллейбус.

Зона перекрытий для автомобилистов растягивается в узкую колею длиной более 7 км - от самого начала Большой Черкизовской до улицы Маши Порываевой в обе стороны, то есть по всему компенсационному маршруту. Местных жителей сотрудники ГИБДД будут пропускать. Но от поездок на личном транспорте в эти дни им все-таки лучше отказаться. Если без машины не обойтись, то рекомендуют выезжать из районов перекрытий утром - до 6.30, а въезжать после 21.30.

Большинство съездов и некоторые участки улиц, прилегающие к улицам Русаковской, Краснопрудной, Стромынке, Преображенской и Большой Черкизовской, перекроют полностью - например, съезды с ТТК на Русаковскую и Краснопрудную улицу или съезд Русаковской набережной на Стромынку в сторону области. Автомобилистам стоит пользоваться альтернативными артериями - шоссе Энтузиастов или "Ярославкой".

Когда северо-восточный участок БКЛ запустят, москвичи смогут экономить на поездках до 30 минут. В "старом" же метро станет свободнее - новый участок разгрузит Арбатско-Покровскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую, Калининскую, Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, а главное Кольцевую ветку.