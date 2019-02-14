Найден способ "снайперского" разрушения раковых клеток

Команда ученых пяти российских и двух иностранных исследовательских центров и вузов разработала новый метод лечения рака. Отчет об исследовании опубликован в журнале Scientific Reports.

В работе над проектом участвовали специалисты обнинского радиологического центра имени Цыба, Инженерно-физического института биомедицины, Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), Института биоорганической химии РАН, физического факультета МГУ имени Ломоносова, а также университетов Марселя и Баффало.

Современная ядерная медицина предоставляет широкие возможности по борьбе со злокачественными опухолями и метастазами. Терапевтический эффект достигается введением в организм больного радиоактивных изотопов, чье ионизирующее излучение разрушает раковые клетки. Проблема в том, как доставить препарат точно в опухоль.

В качестве носителей радионуклеидов ученые использовали биорастворимые наночастицы кремния, получаемые методом лазерной очистки в водной среде и не имеющие токсичных примесей. Они тяжелее обычных молекул-носителей, что позволяет обеспечить высокую концентрацию активного вещества на одном носителе. А полимерное покрытие делает частицы кремния "невидимыми" для иммунной системы пациента, позволяя им свободно циркулировать в кровотоке до достижения "мишеней" - раковых клеток.

- Эксперименты с использованием наночастиц кремния в качестве носителей рения-188 показало радикально улучшенную фармокинетику и доставку лекарства во все жизненно важные органы, отличное удержание радионуклида в опухоли, что максимизирует терапевтический эффект, - приводит РИА Новости слова научного руководителя Инженерно-физического института биомедицины Андрея Кабашина.

Ученый отметил, что комплекс наночастиц постепенно распадается, а продукты распада выводятся из организма.

- Тесты на крысах показали хороший терапевтический эффект. После месяца лечения новым препаратом в контрольной группе выжило почти три четверти особей. В другой группе, не получавшей лечения, не выжил никто, - рассказал Кабашин.