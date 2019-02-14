Мосгорсуд признал законным заключение под стражу наркозависимой героини статьи о наркотиках модели Анны Глазовой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, апелляционная жалоба защиты об избрании меры пресечения оставлена без удовлетворения. Ранее Кузьминский суд Москвы арестовал Глазову, которую обвиняют в хранении наркотиков, до 27 февраля.

В декабре 2018 года одно из российских интернет-изданий опубликовало статью "Героин - собственность модели", которая вызвала широкий общественный резонанс.

В этой статье от первого лица шел рассказ о жизни девушки с псевдонимом Тэо, которая 10 лет употребляет героин и при этом ведет активный образ жизни. Девушка оказалась 27-летней москвичкой Анной Глазовой, по утверждению которой наркотики не только не мешают ее ритму жизни, а, наоборот, помогают расслабиться.

На жизнь, по ее словам, она зарабатывает программированием, а еще ведет блоги и выступает в качестве фотомодели, поддерживая хорошую физическую форму и привлекательную внешность.

На следующий день после публикации Роскомнадзор попросил МВД проверить, нарушает ли статья действующее законодательство. После чего полицейское ведомство потребовало заблокировать публикацию как "формирующую положительный образ употребления наркотиков".

При этом многие пользователи социальных сетей, в том числе на странице Глазовой "ВКонтакте", обвинили девушку в самопиаре и рекламе наркотиков. В СМИ появилась информация, что ранее она уже была судима за хранение наркотиков и получила 3 года колонии. В тоже время появившиеся у нее в сети поклонники назвали ее "самой красивой наркоманкой". В конце января полицейские задержали Глазову.

При обыске у нее обнаружили банку с героином. Против девушки возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. По этой статье ей грозит до трех лет лишения свободы, и вряд ли в ближайшее время в СИЗО она сможет поддерживать свою героиновую "форму".