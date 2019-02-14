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14.02.2019 21:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Павла Грудинина сняли с поста главы совета депутатов города Видного

Текст: Ирина Рыбникова

Совет депутатов городского поселения Видное проголосовал за отставку Павла Грудинина с поста председателя местного совета депутатов. Как рассказал "РГ" избранный на его место депутат Игорь Коршаков, в голосовании принимали участие представители всех представленных в совете партий - "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Партии Роста". За снятие Грудинина голоса отдали 12 депутатов из 20.

На странице совета депутатов в социальной сети "ВКонтакте" размещено сообщение следующего содержания: "14 февраля совет депутатов города Видное большинством голосов снял с должности председателя совета Павла Грудинина. Среди причин указываются: наличие офшоров и иностранных активов, возобновление уголовного дела о незаконной передаче земель совхоза им. Ленина под строительство жилых домов и коммерческой недвижимости, разочарование коллег-депутатов в его деятельности в качестве председателя, сокрытие реальных доходов при проведение антикоррупционной экспертизы, за систематическое нарушение регламента совета депутатов".

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Однако Игорь Коршаков заявил "РГ", что ни он, ни кто-либо еще по его указанию таких сообщений в соцсетях не размещал и ему о них ничего не известно. "Причиной для снятия Павла Грудинина стало то, что под его руководством работа совета не была организована должным образом, поскольку сам он по большей части занимался политическими вопросами, а не обеспечением жизнедеятельности города", - объяснил Коршаков.

Он также добавил, что вопрос о лишении Грудинина должности председателя совета депутатов, которую он занимал с сентября 2017 года, ранее на обсуждение совета не выносился.

Павел Грудинин продолжит трудиться в совете депутатов городского поселения Видное в должности простого депутата.

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