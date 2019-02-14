Под Москвой двое детей упали с крыши поезда

Стали известны подробности трагедии на Московской железной дороге, в результате которой один ребенок погиб, а второй получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, дети не переходили железную дорогу. Выяснилось, что 9-летний мальчик и его 13-летний товарищ увлекались зацепингом. Они забрались на крышу поезда в районе станции Хлебниково. Когда состав подъезжал к платформе Водники, мальчики сорвались вниз. В итоге 13-летний подросток погиб, а 9-летний экстремал получил открытый перелом ноги, его доставили в больницу.

На месте продолжают работать следователи, обстоятельства ЧП уточняются.