Под Москвой задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией

В Московской области задержан подозреваемый в жестоком нападении на активиста-общественника Дмитрия Грибова. По версии СК, борца с коррупцией могли избить до смерти из-за бытового конфликта.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, задержанному 57 лет. У него с Грибовым были ссоры на бытовой почве. Кроме того, выяснилось, что мужчина был ранее судим за подобные нападения. Дома у подозреваемого нашли одежду, на которой остались улики. Таким образом, полагают в СК, избиение Грибова не было связано с его общественной деятельностью. Розыск второго участника нападения продолжается.

Напомним, нападение на Грибова было совершено вечером 11 февраля. Общественника до смерти забили бейсбольными битами во дворе дома в поселке Виноградово Воскресенского района. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице.