Президентом Союза городов "Золотого кольца" избран Владимир Волков

В Ярославле в штаб-квартире Союза городов "Золотого кольца" главы Ярославля, Владимира, Костромы, Иванова, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Сергиева Посада и Углича, входящих в знаменитый туристический маршрут, выбрали нового президента союза, подвели итоги работы за год и наметили планы на новый период.

Президентом союза стал мэр Ярославля Владимир Волков. Он отметил, что главная задача объединения - развивать туристический маршрут в интересах каждого входящего в него города.

- "Золотое кольцо России" - старейший туристический бренд нашей страны, но и он нуждается в обновлении. Все входящие в его состав города уникальные, очень интересные, однако для привлечения туристов нужно постоянно развиваться, предлагать новые продукты и взаимодействовать друг с другом. От объединения выигрываем мы все, передавая эстафетную туристическую палочку, - сказал Владимир Волков.

Для презентации "Золотого кольца России" как единого маршрута изданы календари событий, впервые выпущен буклет с картами исторических центров городов, где обозначены основные достопримечательности. Также проведены презентации новых проектов и объектов показа. В частности, туроператорам представлен проект Ростовского музея-заповедника "Зима в Ростове", открыта мастерская игрушки в Ярославле и гончарные мастерские в Костроме.

- Если старшее поколение знает, что Владимир - город "Золотого кольца", то младшему об этом нужно рассказывать. У нас много интересных совместных проектов. Наши дети ездят по городам "Золотого кольца" и приезжают с новыми знаниями и впечатлениями. И этот обмен тоже идет на пользу всем, - уверен глава администрации Владимира Андрей Шохин.

Члены союза обсудили существующие проблемы в сфере туризма, продвижения и маркетинга территорий. По данным советника мэра Ярославля Ольги Лилеевой, в прошлом году Союз городов "Золотого кольца" провел аналитическое исследование и по его итогам были выявлены факторы, сдерживающие развитие турпотока. Среди них недостаточно развитая инфраструктура, требующие ремонта дороги между городами. Поменялись и цели посещения у туристов: людям интересен не только организованный познавательный туризм, но и самостоятельные путешествия и участие в местных событиях.

- Сегодня исполняется ровно год, как Углич вошел в состав "Золотого кольца". У нас у всех есть общие проблемы: это и сохранение исторического и архитектурного наследия, и развитие инфраструктуры, и благоустройство, и привлечение туристов. Союз "Золотого кольца" как представительный орган может отстаивать интересы наших городов на федеральном уровне, - считает глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин.

Союзом городов разработана единая туристическая политика, введены общие стандарты гостеприимства. Ведется активная работа по информационному продвижению маршрута. Создана официальная страница Союза http://goldenringunion.ru/, в разработке единая цифровая платформа, где в понятном, доступном и интересном формате будет сосредоточена вся наиболее важная информация по маршруту и входящим в него городам.