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14.02.2019 12:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд снял арест с имущества экс-министра Улюкаева

Текст: Владимир Федосенко
Замоскворецкий районный суд Москвы закончил рассматривать ходатайство о снятии обеспечительного ареста с имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Решение принято в пользу экс-чиновника.

Судья Лариса Семенова, оглашая постановление, подчеркнула, что, поскольку осужденный уже выплатил назначенный приговором штраф в 130 миллионов рублей, просьбу о снятии ареста с имущества Улюкаева удовлетворить.

Заседание суда прошло в отсутствие Улюкаева, который не пожелал участвовать в процессе даже по видеоконференцсвязи.

Бывший министр отбывает наказание в колонии под Тверью. Он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам осужденный считает себя жертвой провокации.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Напомним, многомиллионный штраф, наложенный по приговору Замоскворецкого райсуда столицы в декабре 2017 года, был полностью списан судебными приставами. Для того, чтобы снять эти деньги и перечислить в госбюджет, было принято специальное решение суда на временную разблокировку личного банковского счета экс-министра. Сколько всего там находилось денег - не сообщалось.

Под арестом находились земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, деньги, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и другое имущество.

На сегодняшний день Улюкаев является самым высокопоставленным осужденным взяточником в современной истории России.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Замоскворецкий суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело Алексея Улюкаева
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