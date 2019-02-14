Суд снял арест с имущества экс-министра Улюкаева

Замоскворецкий районный суд Москвы закончил рассматривать ходатайство о снятии обеспечительного ареста с имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Решение принято в пользу экс-чиновника.

Судья Лариса Семенова, оглашая постановление, подчеркнула, что, поскольку осужденный уже выплатил назначенный приговором штраф в 130 миллионов рублей, просьбу о снятии ареста с имущества Улюкаева удовлетворить.

Заседание суда прошло в отсутствие Улюкаева, который не пожелал участвовать в процессе даже по видеоконференцсвязи.

Бывший министр отбывает наказание в колонии под Тверью. Он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам осужденный считает себя жертвой провокации.

Напомним, многомиллионный штраф, наложенный по приговору Замоскворецкого райсуда столицы в декабре 2017 года, был полностью списан судебными приставами. Для того, чтобы снять эти деньги и перечислить в госбюджет, было принято специальное решение суда на временную разблокировку личного банковского счета экс-министра. Сколько всего там находилось денег - не сообщалось.

Под арестом находились земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, деньги, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и другое имущество.

На сегодняшний день Улюкаев является самым высокопоставленным осужденным взяточником в современной истории России.