В аэропорту Внуково столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Внуково столкнулись два пассажирских лайнера.

Инцидент произошел, когда Boeing 767 компании Azur буксировала спецмашина аэропорта. Воздушное судно задело стоявший самолет той же марки, принадлежащий "России". Никто не пострадал, но самолеты получили повреждения. У одного из них сломана часть крыла, у другого - деталь хвоста.

По данным ТАСС, специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте начали проверку, оперативная группа выехала на место происшествия.