В Московском Манеже открылась фотовыставка Юрия Роста

В детстве моей любимой книгой была "Тайна золотой долины" Василия Клёпова. Я зачитал ее до того, что однажды мне захотелось проникнуть внутрь книжки и сбежать к ее героям, чтобы вместе с ними искать золото на берегу речки Выжиги. Сбежать, конечно, не получилось, но много лет спустя я обнаружил симптом той же "болезни" у булгаковского Максудова: открытая книга в его руках преображалась в трехмерное пространство, куда можно было проникнуть и жить там.

На днях я проделал вот что. Доехал до Манежной площади, проник в Манеж и натурально оказался внутри книги Юрия Роста "Групповой портрет на фоне мира". Стены этого вернисажа были огромными страницами, с которых смотрели на меня сделанные им прекрасные фотографии, сопровожденные текстами автора. Так маленьким человечком я бродил среди знакомых гигантских страниц, пока за очередным поворотом мне не открылась вот эта.

Тут изображен, на мой вкус, лучший в современном нам мире художник-аниматор Юрий Борисович Норштейн. Это он снял "Ёжика в тумане" и "Сказку сказок" - ставших лучшими мультипликационными лентами всех времен и народов. Это он уже много лет подряд каждый божий день работает над экранизацией гоголевской "Шинели". На фотографии Норштейн бос, рукава рубашки закатаны по локоть. Он устал, как крестьянин после работы в борозде. Он тот самый труженик, которому сказано "работать в поте лица своего". В отличие от огромного количества соотечественников - он и трудится в поте лица, с каждым днем все ясней понимая, что рай бывает только утраченным. Взгляните ему в глаза, посмотрите на его собаку. Они оба это уже поняли. Может быть, и мы когда-нибудь поймем, войдя в сшитую им шинель Акакия Акакиевича...

У его фотографий есть о чем подумать. Вот я и подумал, а потом вышел из этой книги, увеличившись в росте.

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