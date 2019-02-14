В Москве арестовали обвиняемых в убийстве арбитражного управляющего

Новости

Станы НАТО готовят расширение присутствия в Черном море 16:15
В Краснодаре мужчина угнал грузовик для поездки к возлюбленной 16:13
Тамара Гвердцители: Сергей Захаров ушел от нас молодым и красивым 16:11
Роскомнадзор заблокировал несколько ресурсов с порногафическим контентом 16:08
Культурный норматив разработают для российских школьников 16:03
16-летний футболист умер от остановки сердца во время матча 16:01
Опубликованы фото артефактов с затонувшего в 1942 году авианосца Hornet 16:01
Владимир Шипков: Новые лекарства должны быть доступны 15:57
В Коми школьник чуть не убил мать и бабушку из-за компьютерных игр 15:56
Песня Oxxxymiron'а прозвучит в сериале Netflix 15:39
"Российская газета" отправила книги детям в Хабаровский край 15:36
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о стрельбе в "Москва-Сити" 15:36
Что делать при пневмонии 15:32
Россияне набросились на Skoda Kodiaq 15:30
В Саратовской области мужчина умер после падения глыбы льда с балкона 15:29
Четыре региона ЮФО подписали соглашение о проекте "Золотое кольцо Боспора" 15:24
В кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя 15:23
Эрдоган рассказал Путину о проблемах с США из-за C-400 15:10
В крымскую библиотеку передали подшивку журнала "Родина" за 1906 год 15:05
Павел Мамаев открыл счет в первом футбольном матче в Бутырке 15:00
Британец показал последствия злоупотребления энергетиками 14:58
В Минкомсвязи посоветовали не делать лишних трат при переходе на "цифру" 14:49
В Якутии изобрели костюм из бамбука, выдерживающий минус 70 градусов 14:47
На Урале семьи погибших в Афганистане военных получат выплату 14:40
Новый Mercedes-Benz S-Class получит гигантский центральный дисплей 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
14.02.2019 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве арестовали обвиняемых в убийстве арбитражного управляющего

Текст: Наталья Козлова
В столице раскрыто убийство, которое произошло еще два года назад, но тогда по "горячим следам" убийц и заказчика поймать не удалось. А в четверг стало известно, что в Москве арестованы заказчик и трое соучастников, обвиняемые в похищении и убийстве арбитражного управляющего.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в столичном подразделении СК расследуется уголовное дело против 45-летнего жителя столицы и троих его соучастников. Статьи у них самые тяжелые - "похищение, совершенное с применением насилия, оружия, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений" и "убийство, сопряженное с похищением человека".

По версии следствия, заказчик решил убить 55-летнего арбитражного управляющего, который сопровождал процедуру его банкротства в Арбитражном суде Москвы. Для этого он нашел гражданина Молдавии, а уж тот подыскал исполнителей. Эти люди в ноябре 2016 года похитили арбитражного управляющего и вывезли его из столицы. А в апреле 2017 года в лесу в Московской области было обнаружено тело.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
СК объявил об окончании работы над уголовным делом Вячеслава Дерева

Как рассказал "Российской газете" следователь, ведущий это дело, старое убийство удалось раскрыть, расследуя аналогичное преступление против коллеги жертвы. Речь идет о СРО "МЦПУ" - это саморегулируемая организация управляющих. По факту исчезновения одного из членов этой организации осенью 2016 года было заведено дело. Об обнаружении останков человека в области - дело возбудили в Подмосковье.

И в это же время в столичном СК расследовали дело о расстреле в марте 2018 года в Москве 63-летнего арбитражного управляющего Арбитражного суда Андрея Силина. Он получил четыре огнестрельных ранения. Стреляли в мужчину около его дома в 1-м Очаковском переулке.

Силина, который лежал на снегу, нашел сосед по дому. Он вызвал полицию и медиков. Силин успел рассказать, что в него стреляли из темной иномарки.

По главной версии следователей, на Силина могли напасть из-за его профессиональной деятельности. Быстро выяснили, что в последнее время он вел дела фирм-должников.

Во время расследования покушения на Силина были найдены останки человека в Подмосковье, и экспертиза показала, что это другой арбитражный управляющий из той же организации. Вот тогда два, казалось бы, разных уголовных дела в СК соединили в одно.

Следственный комитет добавил обвинений главе Серпуховского района

По старому делу столичные следователи разработали план расследования, позволивший им восстановить события преступления 2016 года. Судя по всему, доказательства следствия впечатлили суд, и он решил, что на время расследования подозреваемые останутся в следственном изоляторе.

Сейчас, как рассказали в СК, следователи проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Идет сбор и закрепление доказательств и устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступлений.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
В Кремле прокомментировали заявление о провокационных съемках в Сирии
Госдума вводит меры против "лифтов-убийц"
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
Силуанов заявил о готовности России к новым санкциям