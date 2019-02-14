В Москве арестовали обвиняемых в убийстве арбитражного управляющего

В столице раскрыто убийство, которое произошло еще два года назад, но тогда по "горячим следам" убийц и заказчика поймать не удалось. А в четверг стало известно, что в Москве арестованы заказчик и трое соучастников, обвиняемые в похищении и убийстве арбитражного управляющего.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в столичном подразделении СК расследуется уголовное дело против 45-летнего жителя столицы и троих его соучастников. Статьи у них самые тяжелые - "похищение, совершенное с применением насилия, оружия, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений" и "убийство, сопряженное с похищением человека".

По версии следствия, заказчик решил убить 55-летнего арбитражного управляющего, который сопровождал процедуру его банкротства в Арбитражном суде Москвы. Для этого он нашел гражданина Молдавии, а уж тот подыскал исполнителей. Эти люди в ноябре 2016 года похитили арбитражного управляющего и вывезли его из столицы. А в апреле 2017 года в лесу в Московской области было обнаружено тело.

Как рассказал "Российской газете" следователь, ведущий это дело, старое убийство удалось раскрыть, расследуя аналогичное преступление против коллеги жертвы. Речь идет о СРО "МЦПУ" - это саморегулируемая организация управляющих. По факту исчезновения одного из членов этой организации осенью 2016 года было заведено дело. Об обнаружении останков человека в области - дело возбудили в Подмосковье.

И в это же время в столичном СК расследовали дело о расстреле в марте 2018 года в Москве 63-летнего арбитражного управляющего Арбитражного суда Андрея Силина. Он получил четыре огнестрельных ранения. Стреляли в мужчину около его дома в 1-м Очаковском переулке.

Силина, который лежал на снегу, нашел сосед по дому. Он вызвал полицию и медиков. Силин успел рассказать, что в него стреляли из темной иномарки.

По главной версии следователей, на Силина могли напасть из-за его профессиональной деятельности. Быстро выяснили, что в последнее время он вел дела фирм-должников.

Во время расследования покушения на Силина были найдены останки человека в Подмосковье, и экспертиза показала, что это другой арбитражный управляющий из той же организации. Вот тогда два, казалось бы, разных уголовных дела в СК соединили в одно.

По старому делу столичные следователи разработали план расследования, позволивший им восстановить события преступления 2016 года. Судя по всему, доказательства следствия впечатлили суд, и он решил, что на время расследования подозреваемые останутся в следственном изоляторе.

Сейчас, как рассказали в СК, следователи проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Идет сбор и закрепление доказательств и устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступлений.