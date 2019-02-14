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14.02.2019 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Побег с оружием

Конвойных судят за халатность
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
В Красногорском горсуде Подмосковья приступили к рассмотрению по существу уголовного дела о халатности, допущенной при конвоировании членов так называемой "банды ГТА" в августе 2017 года.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель Генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего командира отдельной роты конвоирования ГУ МВД по Московской области, заместителя командира взвода, а также старших полицейских конвоя. Подсудимые обвиняются в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.

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Следствием было установлено, что полицейские допустили одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров. Как говорится в обвинительном заключении, "в результате допущенной халатности подсудимые напали на полицейских конвойной службы". Завладев оружием конвоя, обвиняемые устроили в здании Мособлсуда перестрелку с бойцами Росгвардии, тяжело ранив одного из бойцов. Ответным огнем Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Абдумуким Мамадчонов были ликвидированы, а Фазлитдин Хасанов позже скончался от ранений в больнице. Пятый бандит - Хазратхон Додохонов - получил ранения, но выжил и стал единственным фигурантом, по которому позже продолжился судебный процесс.

Один из подсудимых конвоиров стал обвиняемым по другому уголовному делу - о мошенничестве. Он был уволен из органов и позже устроился на гражданскую службу. При проверке оказалось, что бывший полицейский был судим в 1998 году по статье 327 УК РФ за подделку документов. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что "ему тогда назначили наказание, не связанное с лишением свободы, и через некоторое время он каким-то образом устроился в органы внутренних дел".

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