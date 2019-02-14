Венедиктов выступил за возможное электронное голосование на выборах

Электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы, которые пройдут в столице в сентябре, можно провести в рамках эксперимента только в одном округе, при этом у избирателей должен остаться выбор - воспользоваться новым способом волеизъявления или проголосовать как прежде - с помощью бумажного бюллетеня.

Об этом на своем канале в Telegram написал член Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он подчеркнул, что возможное электронное голосование нуждается в широком общественном обсуждении, но уже ясны несколько условий, при которых оно может быть реализовано.

В частности, нужно вносить изменения в федеральное и московское законодательство, консультироваться со специалистами в области кибербезопасности и с максимальным числом политических партий, ассоциаций и движений, собирающихся участвовать в выборах.

"Голосование в эфире "Эха", хотя и непрезентативное, дало 83% сторонников эксперимента, голосование на сайте "Эха" - 59% за начало эксперимента, 30% против, 11% не определились", - написал Венедиктов о результатах опроса, проведенного радиостанцией.

Ранее, напомним, Венедиктов рассказывал о том, что эксперимент позволит проголосовать на выборах удаленно, с помощью интернета. К этому способу, однако, есть несколько вопросов - они касаются как обеспечения безопасности процесса, так и методов идентификации пользователей.

