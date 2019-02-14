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Владимирские инвалиды, страдающие сахарным диабетом, разместили в соцсетях просьбы о помощи: в отдельных районах области возникли перебои с поставкой инсулина.

Первыми о проблеме дефицита препарата сообщили жители Селивановского района Владимирской области. Льготники пояснили, что в аптеках им отказывают в выдаче жизненно необходимых лекарств.

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- Меня зовут Светлана, мне 44 года. 34 года я болею сахарным диабетом первого типа. Я федеральный льготник, инвалид второй группы. Каждый год осенью и зимой у нас начинаются проблемы с поставкой инсулина. В департаменте здравоохранения отвечают, что идут торги, подписание контрактов. А в нашей местной поликлинике говорят, что департамент сократил выделение денежных средств на инсулин в районах. Что нам делать? О тест-полосках советовали вообще забыть, - пожаловалась одна из жительниц района.

Редакция "РГ" обратилась за комментарием в региональный департамент здравоохранения. По данным ведомства, сегодня во Владимирской области живут 112 тысяч льготников, в том числе почти шесть тысяч федеральных, страдающих сахарным диабетом.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Согласно постановлению правительства РФ от 25 декабря 2017 года N 1628 норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего льготные лекарства за счет федерального бюджета, составляет 826,3 рубля. Данный норматив зачастую не покрывает стоимость лечения, в результате чего образуется дефицит лекарственного обеспечения. Об этой проблеме департамент здравоохранения администрации Владимирской области регулярно информирует федеральные структуры, однако данный норматив пока не пересмотрен в сторону увеличения", - сообщили в департаменте.

По подсчетам властей, для полного удовлетворения потребностей владимирских больных в лекарственных препаратах необходимо дополнительно изыскать 800 миллионов рублей.

Кстати

Отказать в выписке рецепта больному на жизненно необходимое льготное лекарство врач не имеет права. Если это произошло, необходимо обратиться с жалобой к главврачу лечебного учреждения. Если по выписанному льготному рецепту пациент не может получить инсулин в аптеке из-за отсутствия препарата, администрация фармацевтического предприятия обязана записать фамилию больного в специальный журнал отсроченного отоваривания и предоставить ему лекарство не позднее, чем в десятидневный срок.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир
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