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14.02.2019 11:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Зельфира Трегулова останется директором Третьяковской галереи

Текст: Иван Владимиров

На вопрос, останется ли Зельфира Трегулова директором Третьяковской галереи после громкой истории кражи картины Архипа Куинджи с выставки среди бела дня, министр культуры РФ Владимир Мединский ответил, что об увольнении с должности речи не идет. Мединский напомнил корреспонденту РИА Новости, что директору Третьяковской галереи был объявлен выговор по результатам министерской проверки после кражи картины.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Россияне узнали о выставке Куинджи только после кражи его картины

"Выговор ей объявлен за несоблюдение приказа министерства и нормативов министерства в обеспечении безопасности музейного фонда. Полномочия эти были в значительной степени делегированы ее заместителям", - заметил Владимир Мединский.

От занимаемой должности освобождены начальник службы безопасности Третьяковской галереи. Выговоры также объявлены главному хранителю, начальнику выставочного отдела, начальнику отдела музейных смотрителей, завсектором отдела музейных смотрителей, а также ряду сотрудников службы безопасности, ответственному хранителю выставки и главному инженеру учреждения.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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