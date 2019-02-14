Зельфира Трегулова останется директором Третьяковской галереи

На вопрос, останется ли Зельфира Трегулова директором Третьяковской галереи после громкой истории кражи картины Архипа Куинджи с выставки среди бела дня, министр культуры РФ Владимир Мединский ответил, что об увольнении с должности речи не идет. Мединский напомнил корреспонденту РИА Новости, что директору Третьяковской галереи был объявлен выговор по результатам министерской проверки после кражи картины.

"Выговор ей объявлен за несоблюдение приказа министерства и нормативов министерства в обеспечении безопасности музейного фонда. Полномочия эти были в значительной степени делегированы ее заместителям", - заметил Владимир Мединский.

От занимаемой должности освобождены начальник службы безопасности Третьяковской галереи. Выговоры также объявлены главному хранителю, начальнику выставочного отдела, начальнику отдела музейных смотрителей, завсектором отдела музейных смотрителей, а также ряду сотрудников службы безопасности, ответственному хранителю выставки и главному инженеру учреждения.