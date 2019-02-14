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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Губернатор Приморья начал искать способы освобождения белух и косаток

Текст: Ольга Журман

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на своей странице в социальной сети Instagram написал о ситуации с 87 белухами и 11 косатками, находящимися в вольерах бухты Средней. Ссылаясь на мнение ученых глава региона отметил, что "состояние животных в бассейнах в настоящий момент удовлетворительное, а скорый выпуск косаток и белух в естественную среду обитания сопряжен с рядом рисков".

Олег Кожемяко благодарит "за неравнодушие к судьбе косаток и белух" и отмечает, ссылаясь на мнение ученых ТИНРО-Центра, что "на данный момент состояние животных удовлетворительное, их достаточно кормят, вольеры глубокие, оснащены тепловыми пушками, ионизаторами и очистителями воздуха".

Фото: iStock
Сын Жака-Ива Кусто попросил освободить приморских косаток и белух

Специалисты ТИНРО-Центра считают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к жизни в вольере животных сопряжен с рисками для их жизни. Их естественная среда обитания - Охотское море, а транспортировка туда крайне сложна.

Губернатор пригласил к сотрудничеству всех, у кого есть идеи по дальнейшему содержанию млекопитающих. "Возможно, вы предложите интересные проекты, в том числе с финансированием", - написал Олег Кожемяко.

Между тем, как пишет РИА Новости со ссылкой на юриста региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталью Лисицыну, животных, которые находятся в китовой тюрьме в бухте Средней в Приморье, можно и нужно реабилитировать с последующим выпуском на свободу.

"Мировой опыт реабилитации есть, тем более, что косатки и белухи в бухте Средней находятся непродолжительное время", - заявила она агентству.

По ее словам, есть специалисты, готовые для этого приехать в Приморье.

Ранее Тихоокеанский флот заявил о готовности помочь в доставке косаток и белух к месту выпуска. Высказывали желание помочь международные экологические организации Ocean Futures Society, Ocean Alliance и Earth Island Institute и французский исследователь океанов, защитник окружающей среды и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в Приморье содержатся морские млекопитающие, выловленные, как установили проверки Генеральной прокуратуры и СКР, с многочисленными нарушениями закона. Предполагается что их собирались продать за рубеж. Место содержания морских млекопитающих зоозащитники и за ними общественность края назвали "китовой тюрьмой". Возбуждено несколько уголовных дел.

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Дорогие друзья! Спасибо, что проявили неравнодушие к судьбе косаток и белух, которые сейчас находятся в Приморском крае. Ситуация, связанная с животными в бухте Средняя, безусловно, мне известна. И точно так же, как и все неравнодушные жители нашего края, я хочу, чтобы она разрешилась самым благоприятным образом. За период нахождения животных в бухте по моему поручению в адаптационный центр морских млекопитающих, где сегодня содержатся 11 косаток и 87 белух, выезжали ученые ТИНРО-Центра. Они проводили визуальные осмотры животных, проверяли условия их содержания. Специалисты высказали мнение, что на данный момент состояние животных удовлетворительное, их достаточно кормят, вольеры глубокие, оснащены тепловыми пушками, ионизаторами и очистителями воздуха. Ученые подчеркивают, что в данный момент выпуск в дикую природу уже адаптированных к жизни в вольере животных сопряжен с рисками для их жизни, а опыта реадаптации в России нет. Более того, для белух Приморье – не естественная среда обитания, их выпуск является интродукцией, запрещенной законом. Процесс перевозки косаток в естественную среду обитания – Охотское море – крайне сложный и требует участия квалифицированных специалистов. Кроме того, серьезные вопросы вызывает их социализация, смогут ли они примкнуть к диким стадам или нет. Сегодня решение по этим животным остается за судом. И я надеюсь, что оно будет справедливым. Со своей стороны могу сказать, что Приморский край и я в частности окажем максимальную поддержку и помощь в спасении млекопитающих. Мы так же приглашаем к сотрудничеству всех, кто даст предложения или идеи по дальнейшему содержанию млекопитающих. Возможно, вы предложите интересные проекты, в том числе с финансированием. #косатки #белухи #приморье #дальнийвосток

Публикация от Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg)

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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