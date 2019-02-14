Губернатор Приморья начал искать способы освобождения белух и косаток

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на своей странице в социальной сети Instagram написал о ситуации с 87 белухами и 11 косатками, находящимися в вольерах бухты Средней. Ссылаясь на мнение ученых глава региона отметил, что "состояние животных в бассейнах в настоящий момент удовлетворительное, а скорый выпуск косаток и белух в естественную среду обитания сопряжен с рядом рисков".

Олег Кожемяко благодарит "за неравнодушие к судьбе косаток и белух" и отмечает, ссылаясь на мнение ученых ТИНРО-Центра, что "на данный момент состояние животных удовлетворительное, их достаточно кормят, вольеры глубокие, оснащены тепловыми пушками, ионизаторами и очистителями воздуха".

Специалисты ТИНРО-Центра считают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к жизни в вольере животных сопряжен с рисками для их жизни. Их естественная среда обитания - Охотское море, а транспортировка туда крайне сложна.

Губернатор пригласил к сотрудничеству всех, у кого есть идеи по дальнейшему содержанию млекопитающих. "Возможно, вы предложите интересные проекты, в том числе с финансированием", - написал Олег Кожемяко.

Между тем, как пишет РИА Новости со ссылкой на юриста региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталью Лисицыну, животных, которые находятся в китовой тюрьме в бухте Средней в Приморье, можно и нужно реабилитировать с последующим выпуском на свободу.

"Мировой опыт реабилитации есть, тем более, что косатки и белухи в бухте Средней находятся непродолжительное время", - заявила она агентству.

По ее словам, есть специалисты, готовые для этого приехать в Приморье.

Ранее Тихоокеанский флот заявил о готовности помочь в доставке косаток и белух к месту выпуска. Высказывали желание помочь международные экологические организации Ocean Futures Society, Ocean Alliance и Earth Island Institute и французский исследователь океанов, защитник окружающей среды и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто.

Справка "РГ"



В бухте Средняя в Приморье содержатся морские млекопитающие, выловленные, как установили проверки Генеральной прокуратуры и СКР, с многочисленными нарушениями закона. Предполагается что их собирались продать за рубеж. Место содержания морских млекопитающих зоозащитники и за ними общественность края назвали "китовой тюрьмой". Возбуждено несколько уголовных дел.