Курилы "тряхнуло" трижды за сутки

Три сейсмособытия магнитудой 5,0 зарегистрировали у тихоокеанского побережья Курильских островов.

Как сообщили РИА Новости в сахалинском филиале геофизической службы РАН, первое произошло в 20:25 по местному времени. Следующее зафиксировали через час, а третье - в 22:43. Эпицентры располагались в 170 километрах юго-восточнее Урупа и 220 километрах южнее Симушира. На обоих этих островах никто не живет.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 километров.

Согласно оперативным данным, землетрясения в Сахалинской области не ощутили.