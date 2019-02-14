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14.02.2019 04:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курилы "тряхнуло" трижды за сутки

Текст: Юлия Гарднер

Три сейсмособытия магнитудой 5,0 зарегистрировали у тихоокеанского побережья Курильских островов.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5

Как сообщили РИА Новости в сахалинском филиале геофизической службы РАН, первое произошло в 20:25 по местному времени. Следующее зафиксировали через час, а третье - в 22:43. Эпицентры располагались в 170 километрах юго-восточнее Урупа и 220 километрах южнее Симушира. На обоих этих островах никто не живет.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 километров.

Согласно оперативным данным, землетрясения в Сахалинской области не ощутили.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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