На Камчатке истребители ТОФ "уничтожили" нарушивший границу самолет

На Камчатке в ходе проверки несения боевого дежурства истребители МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват самолета условного противника.

По легенде была нарушена воздушная граница страны. Летчики-истребители обнаружили незаконно проникнувший в Россию самолет и выполнили по цели электронный пуск ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. "Враг" был уничтожен.

"Роль самолета-нарушителя выполнял один из истребителей МиГ-31, который под прикрытием надвигающегося циклона без опознавательных знаков и, не отвечая на запросы, пытался приблизиться на расстояние пуска ракет для нанесения удара по важным объектам Камчатки", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Защищал границу другой экипаж МиГ-31. Выполнив задачу он отработал также пилотирование в облаках. А после осуществил посадку самолета по приборам в сложных метеоусловиях.