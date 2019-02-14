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14.02.2019 09:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке истребители ТОФ "уничтожили" нарушивший границу самолет

Текст: Дина Непомнящая

На Камчатке в ходе проверки несения боевого дежурства истребители МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват самолета условного противника.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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По легенде была нарушена воздушная граница страны. Летчики-истребители обнаружили незаконно проникнувший в Россию самолет и выполнили по цели электронный пуск ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. "Враг" был уничтожен.

"Роль самолета-нарушителя выполнял один из истребителей МиГ-31, который под прикрытием надвигающегося циклона без опознавательных знаков и, не отвечая на запросы, пытался приблизиться на расстояние пуска ракет для нанесения удара по важным объектам Камчатки", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Защищал границу другой экипаж МиГ-31. Выполнив задачу он отработал также пилотирование в облаках. А после осуществил посадку самолета по приборам в сложных метеоусловиях.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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