Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности

Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышением опасности схода лавин.

Потенциально лавиноопасными с момента образования постоянного снежного покрова и до полного его разрушения являются все горные территории края. С 15 по 17 февраля риск схода снежных масс повысится на склонах в Усть-Большерецком, Елизовском (особенно в районе реки Паратунка), Мильковском и Усть-Камчатском районах, а также на территории Кроноцкого заповедника. Кроме того, самопроизвольный сход снега возможен с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Специалисты регионального главка МЧС просят жителей края временно воздержаться от похода в горы.

Напомним, накануне Камгидромет предупредил о приближении к полуострову глубокого тихоокеанского циклона. Его влияние начало ощущаться в четверг утром. Из-за непогоды было ограничено движение на двух участках дороги в Усть-Камчатском районе.