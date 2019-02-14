Собираясь в гости к родственникам и друзьям из центральных и западных регионов страны, любой житель округа обязательно прихватит с собой баночку красной икры и пару копченых рыбин. Такова традиция. Но этот подарок обходится весьма недешево, о чем зачастую не догадываются его получатели. Более того, стоимость рыбных деликатесов, например, в Москве очень редко превышает аналогичную в Хабаровске. Почему - разбирались корреспонденты "РГ".

Морепродукты на Сахалине любят. Но покупают далеко не каждый день. Фото: Наталья Широкова/РГ

Нечестная икра

Цена за килограмм красной икры свежего вылова на рынке в Хабаровске стартует от 3,5 тысячи рублей. При этом в крае ведут промышленный лов лосося. Как объясняет главный инженер рыболовецкого колхоза "Восход" Валерий Корзунов, на себестоимость продукции влияет множество факторов. К примеру, сотрудников к местам переработки приходится привозить из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Сказывается на конечной цене и доставка товаров до склада. Так килограмм красной рыбы из села Аян в Хабаровск "едет" за 35 рублей. Но основные затраты - топливо и электричество.

- У Хабаровского края нет субсидии на электроэнергию. Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка, Якутия имеют такие привилегии. Поэтому в сравнении с ними мы неконкурентоспособны, - подчеркивает Валерий Федорович. - До июля мы будем платить за электроэнергию около 40 рублей за киловатт, а после цена поднимется. В масштабах производства - это большие затраты.

Да и рисков в этой отрасли много. Основной: рыба может вообще не прийти.

Из-за этой нестабильности предприятиям сложно кредитоваться у банков. Те гораздо охотнее выдают деньги посредникам и переработчикам из Москвы и Санкт-Петербурга, которые, вложив средства заранее, начинают диктовать свои условия на рынке. Именно поэтому большая часть продукции не остается на Дальнем Востоке, а уходит в другие регионы, где покупательная способность выше. И цены в столичных магазинах оказываются такими же, как на Дальнем Востоке.

В прибрежных районах Хабаровского края морепродукты можно купить дешевле. Килограмм икры стоит около трех тысяч руб­лей. "Своим" отдают за 2,5 тысячи рублей. А существенно сэкономить можно только одним способом - ловить самостоятельно.

Но и тут есть свои нюансы. Для вылова рыбы даже в небольших количествах требуется купить лицензию. А ее стоимость может свести на нет всю выгоду от рыбалки. Поэтому зачастую жители морских поселков становятся браконьерами.

- Когда-то для себя можно было ловить и без лицензии. А теперь почти все рыбачат нелегально. Не на продажу, а просто чтобы прокормить семью, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница поселка Ванино, по понятным причинам попросившая не называть своего имени. - Конечно, кто-то попадается и приходится платить штраф.

Лицензию покупают тогда, когда едут рыбачить большой компанией.

Самостоятельно солить рыбу и делать икру "пятиминутку" здесь умеют многие.

- Она намного вкуснее и полезнее, чем та, которую продают в магазине, - замечает собеседница. - А нужна для ее приготовления только соль.

Спасет биржа?

Наверное, у каждого уважающего себя жителя Владивостока среди телефонных контактов имеется некий "Вася - свежий гребешок" или "Петя - икра". Это люди, связавшись с которыми, можно купить морские деликатесы дешевле, чем на рынке.

Розничные цены на рыбу и морепродукты в городе у моря зачастую такие же или даже выше, чем в далекой Москве. Поэтому, когда в декабре прошлого года, будучи во Владивостоке, глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что стоимость красной икры, благодаря рекордной путине, снизилась в два раза, местный сегмент социальных сетей захлестнула волна возмущения. "О чем он говорит? Вчера был на рынке, красная икра от 3,5 до 4,1 тысячи руб­лей за килограмм! Родственник в Москве рассказал, что купил за 2,6 тысячи!", - подобные комментарии появлялись почти под каждым постом на эту тему.

Позже выяснилось, что главный "рыбный" чиновник России имел в виду оптовую цену. В розницу же, как известно, продукция попадает, пройдя в лучшем случае двух-трех посредников.

Запредельная стоимость морепродуктов во многом формируется из-за транспортных и налоговых затрат. Немалая "заслуга" в повышении цены принадлежит и перекупщикам

Руководитель АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом" Сергей Лелюхин уверен, что избавиться от многочисленных перекупщиков поможет введение биржевых или аукционных торгов, на которых производитель реализует свой товар конечному покупателю. После того как приморские власти стали внедрять программу "Приморская рыба", на бирже зарегистрировались несколько ритейлеров. И это первый в стране опыт, когда участниками электронных торгов стали непосредственно рыбодобывающие предприятия и торговые сети.

- У нас на бирже продается очень качественная икра в 100-граммовых металлических банках по 236 рублей. То есть килограмм обойдется в 2360 руб­лей. Производители выставляли около 400 тонн хорошей горбуши по 100 рублей килограмм. Это нормальная цена. Если в рознице не будет большой наценки, вот вам и доступная продукция, - говорит Лелюхин.

Но работать напрямую с ритейлом хотят не все рыбаки, потому что крупные компании привыкли продавать тысячами тонн, а торговым сетям столько не нужно. Но если систему, обкатанную в крае, транслировать на всю страну, то цена и на рыбу, и на икру, и на всю остальную продукцию станет нормальной, - уверен Сергей Лелюхин.

Гребешок едим по праздникам

Сахалинцы не могут позволить себе часто готовить блюда из морепродуктов - только по праздникам. А туристы диву даются - на острове, окруженном двумя морями, деликатесы зачастую дороже, чем в центральной части России. На сахалинском рынке килограмм мяса краба стоит две тысячи рублей, гребешка - столько же, лососевой икры - три, вяленой корюшки - 1,5 тысячи рублей. Килограмм живого трепанга можно купить за пять тысяч.

По словам заместителя гендиректора корсаковского рыбодобывающего предприятия "Прибой-Восток" Антона Султаншина, высокая стоимость деликатесов формируется за счет транспортных и налоговых затрат. Грешит рыбный бизнес и на нефтяного монополиста, который устанавливает цены на ГСМ.

- Проблема системная. Если бы регионам дали возможность самим определять правила рыболовства и условия добычи биоресурсов… Пока же всем рулит федеральный центр. Рынок сахалинский небольшой, на морепродукты хороший спрос. Этим пользуются коммерсанты, делающие большие накрутки на товар. Например, в Москве рынок большой, конкуренция высокая, поэтому некоторые виды деликатесов там дешевле, - объясняет руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Зимник в ценнике

На рынках Якутска местную рыбу подледного улова дешевле 150 рублей за килограмм найти практически невозможно. По такой цене идут пользующиеся слабым спросом частиковые, щуки и некрупные карасики. За килограмм омуля и муксуна надо выкладывать уже как минимум 600 рублей, чир на строганину стоит 850. Такие деликатесы большинство якутян покупает только к праздникам. Гурманы побогаче могут позволить себе нельму. Ее продают по цене от тысячи рублей за килограмм.

Белорыбица зимнего улова и на Севере недешева - от 150 до 300 рублей. А чтобы привезти ее в Якутск из любого рыбацкого поселка, надо преодолеть не менее тысячи километров бездорожья. До открытия зимников небольшие объемы доставляются в город авиацией. Перевозка килограмма груза обходится в 200 рублей, поэтому стоимость рыбы удваивается уже на пути до аэропорта. Ближе к новогодним праздникам открываются сезонные автодороги. Продукции на рынках становится больше, но она отнюдь не дешевеет.

- На рейс в одну сторону может уйти до десяти, а то и более дней. Неделя - это если не застрянешь в наледи, не переметет дорогу пурга, не подведет машина. Что далеко ходить - в последнем рейсе сломалась рулевая тяга. Три дня ждал, когда привезут зап­часть, а машина все это время жгла топливо. Не заглушишь, мороз же. Да даже без поломок, пока я эту рыбу везу, она на одной только стоимости солярки повышается в цене в два раза. Груз коммерческий, никто мне ничего не компенсирует. При этом я должен еще и на какие-то деньги технику обслуживать, и заработать что-то, чтобы кормить семью. Ну а дальше уже торговля свою маржу накручивает, - рассказывает дальнобойщик Вячеслав Огнев.

Прямая речь

Александр Платонов, руководитель Ассоциации прибрежного рыболовства и марикультуры "Прима":

- Выходом из ситуации может стать рыбный рынок, где можно купить самую свежую продукцию, - подобный существующим в азиатских городах. Прибрежным ловом только в Приморье занимаются порядка 100 индивидуальных предпринимателей, использующих пассивные орудия лова, и 20 компаний, имеющих маломерный флот. И рыбный рынок нужно организовать так, чтобы они все могли поставлять туда продукцию - парную, свежую, охлажденную, но не мороженую рыбу, которую можно купить в любом магазине. Если они будут завязаны на рынок, то деликатесный продукт наконец-то станет доступным для покупателей. В прибрежной зоне у нас два массовых "одуемых" (ОДУ - общий допустимый улов) объекта - минтай и треска, чтобы ловить их, нужно купить какую-то часть квоты у ее владельца. Но ни крабов, ни креветки, ни капусты, ни ежа в доступном виде у нас нет. Есть предложение разработать механизм так называемой "потребительской квоты". По моему мнению, оно стоит внимания. Допустим, отдадим на эти цели предприятиям прибрежного лова около 20 процентов от ОДУ в подзоне Приморье. Условие поставим одно - сдавать продукцию на берег - на тот самый рынок. Тогда все было бы "в белую" - рыбаки вели бы честный промысел, рынок получал бы легальный товар, а власть понимала, куда идут ресурсы. Вот к этому нам надо стремиться.