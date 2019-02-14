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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Торная дорога

Почему статус территории опережающего развития не вывел Краснокаменск из депрессии
Текст: Валентин Булавко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 32(7790)
Власти объявили о решении создать в Забайкалье территорию опережающего развития, включающую шесть площадок в разных районах. Как сообщил глава минвостокразвития Александр Козлов, это позволит объединить 18 инвестиционных проектов и сформировать 18,9 тысячи рабочих мест.
Краснокаменск похож на сотни и сотни российских городов. Но проблемы его таковы, что для их решения требуются уникальные механизмы. Фото: Валентин Булавко Краснокаменск похож на сотни и сотни российских городов. Но проблемы его таковы, что для их решения требуются уникальные механизмы. Фото: Валентин Булавко
Краснокаменск похож на сотни и сотни российских городов. Но проблемы его таковы, что для их решения требуются уникальные механизмы. Фото: Валентин Булавко

В числе районов будущего ТОРа - Краснокаменский. Между тем его административный центр - моногород Краснокаменск - "опережающим" статусом обладает с лета 2016-го: он стал одним из первых ТОРов за пределами Дальневосточного федерального округа. Правда, полученные преференции здесь смогли использовать лишь отчасти.

50-тысячный Краснокаменск называют "урановой столицей России" - жизнь в этом городе с момента основания в 60-х годах прошлого века связана с "Приаргунским производственным горно-химическим объединением", входящим в корпорацию Рос­атом. Падение мирового спроса на природный уран, совпавшее с аварией на атомной электростанции "Фукусима-1" в 2011 году, ухудшило социально-экономическую ситуацию и здесь - градообразующее предприятие стало сокращать работников.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Медведев подписал постановление о расширении ТОР на Дальнем Востоке

Вот почему постановление правительства о создании в Краснокаменске, как в проблемном моногороде, территории опережающего развития было встречено в Забайкалье с большой надеждой.

- Могу однозначно сказать, что без этого статуса нам точно не было бы лучше, - считает глава города Юрий Диденко.

При запуске ТОРа "Краснокаменск" местные власти планировали привлечь до 11 миллиардов рублей инвестиций в первые три года. Результат оказался кратно ниже - около 1,5 миллиарда.

С 2016 года пять компаний получили статус резидентов краснокаменского ТОРа, но лишь две реально открыли свои производства. Еще один проект - птицефабрика - только готовится к запуску. По словам Диденко, есть и шестой потенциальный инвестор с планами строительства гидрометалургического комбината. При этом прием заявок на вхождение в ТОР завершится летом 2019 года.

- Вообще, трехлетний срок такого вхождения для серьезных резидентов очень маленький. По комбинату мы начали работать еще до получения городом статуса, но только сейчас инвестор близок к тому, чтобы зайти сюда. Окно возможностей закрывается 16 июля. Правда, мы надеемся добиться пролонгации - этот вариант для моногородов обсуждался в правительстве, но пока конкретики нет, - поясняет Диденко.

Статус моногорода-ТОРа менее удобен по сравнению с особым режимом для территорий на Дальнем Востоке. Краснокаменск в 2016 году получил право предоставлять резидентам налоговые и другие льготы, но остался с новшествами один на один - без поддержки минвостокразвития и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

При запуске ТОРа "Краснокаменск" власти планировали привлечь до 11 миллиардов рублей инвестиций в первые три года. Результат оказался кратно ниже - около 1,5 миллиарда

По словам председателя комитета по экономической политике краевого Заксобрания Юрия Кона, иностранных инвесторов от забайкальского ТОРа отпугнули два фактора.

- Я говорил генеральному консулу Японии в Хабаровске Хироюки Ямомото: "А давайте японцев в Краснокаменск завлечем?". Он ответил: "Во-первых, там уран - нас это настораживает, во-вторых, разве можно в 50-тысячном городе найти кадры для новых производств?", - рассказал Юрий Кон корреспонденту "РГ".

Сегодня, когда Забайкалье и Бурятия стали частью ДФО, в Краснокаменске снова появились надежды на перемены к лучшему.

- Сейчас до 1 июля идет обсуждение использования новых механизмов, к концу первого полугодия мы будем четко понимать направление движения. Дальневосточные преференции удобнее для Краснокаменска, чем существующий режим моногорода-ТОРа, от них бы мы не отказались! - резюмирует Юрий Диденко.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край
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