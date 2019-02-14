Полиция Приморья заинтересовалась адресатами писем о "минированиях"

В рамках расследования уголовного дела о серии сообщений о "минировании" во Владивостоке полиция Приморья просит отозваться получивших аналогичные письма граждан, сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

"Полицейскими принимаются меры к установлению личности гражданина, совершившего заведомо ложное сообщение. Также полиция просит граждан, не сообщивших о том, что им поступило аналогичное сообщение, обратиться в отдел по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления УМВД России по городу Владивостоку", - говорится в сообщении.

Расследуется уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве".

Напомним, 23 января 2019 года неизвестные разослали сообщения о "минировании" ряда учреждений и ведомств Владивостока, в том числе больниц и школ. Информация оказалась ложной.

Волна анонимных писем о заложенных вызрывных утсройствах прокатилась и по многим другим городам России.