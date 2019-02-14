По данным Росстата, в прошлом году ВВП вырос на 2,3 процента и впервые перевалил за отметку 100 триллионов рублей. Это оказалось выше всех ожиданий. Поскольку рекорд был зафиксирован не сразу, а лишь после существенного пересмотра статданных, внушительные цифры вызвали немало критики. Корреспондент "РГ" выяснил, как соотносятся на этом фоне прогнозы, ожидания и некоторые предварительные итоги развития экономики в регионах ДФО в 2018 году.

Ростом ВРП на девять процентов за 2018 год ЕАО обязана Кимкано-Сутарскому ГОКу. Но экономика - это фон, на котором должна развиваться социальная сфера, ведь главная задача дальневосточных регионов - закрепление населения. Фото: Татьяна Дмитракова

Особых взлетов и падений на Дальнем Востоке не предполагалось. Местные власти в основном ориентировались на умеренный рост. Исключения составляли Сахалинская область и ЕАО. В первом случае прогнозировали сокращение валового регионального продукта, а во втором, наоборот, самые высокие в стране темпы развития.

Две трети суммарного ВРП дальневосточных субъектов формируется в Якутии, Сахалинской области и Приморском крае. Поскольку Сахалин и Курилы в прогнозах стояли наособицу, с них и начнем. Основой экономики здесь является топливно-энергетический комплекс. Считается, что добыча углеводородов на существующих месторождениях достигла потолка, а другие отрасли, хотя и развиваются, еще не дошли до объемов, способных оказать существенное влияние на динамику ВРП. Региону прочат тяжелые времена вплоть до 2024-го. В прошлом году, согласно базовому сценарию, он мог наработать лишь на 889 миллиардов рублей со снижением на 1,3 процента.

Однако рецессию как минимум отодвинули. По данным минвостокразвития РФ, в 2018-м объем ВРП Сахалинской области впервые превысил триллион рублей с ростом на 5,2 процента. Ожидаемо (в 1,4 раза) выросла добыча угля. Но приросло и там, где не ждали. Добыча нефти увеличилась на семь процентов, газа - на 7,8. Зафиксировано также улучшение дел в сельском хозяйстве и многих других отраслях.

В Якутии валовой региональный продукт прогнозировали на уровне 939 миллиардов рублей, но и здесь удалось выйти за триллион. По словам председателя правительства республики Владимира Солодова, это стало возможным благодаря вводу знаковых объектов промышленности - угольной горно-обогатительной фабрики "Денисовская", месторождения серебра "Вертикальное", золотодобывающего рудника "Гросс" и Верхне-Мунского месторождения алмазов.

- По итогам 2018 года Якутия вошла в тройку лидеров страны по добыче золота - впервые в современной истории республики она превысила отметку 29,5 тонны. Рекордные показатели достигнуты по добыче серебра - 102,4 тонны. Обновлены исторические максимумы по добыче нефти и угля, - отмечает Владимир Солодов.

В третьей экономике округа - приморской - ситуация тоже выглядит лучше, чем ожидалось. По базовому сценарию здесь предполагалось наработать на 820 миллиардов рублей. Однако отчитались за 861 миллиард.

Все это - оценочные цифры, озву­ченные местными властями. Официальной региональной статистики пока нет. Исходя из оценок, в Магаданской области итоговые результаты оказались близки к прогнозным. В Приамурье предполагалось достижение 346,8 миллиарда рублей с ростом более чем в семь процентов. В реальности, по данным регионального мин­эконом­развития, ВРП сложился на уровне 336,2 миллиарда, превысив показатели 2017 года на 4,6 процента в сопоставимых ценах.

Любопытные события сейчас разворачиваются на Чукотке. По базовому сценарию, объем валового регионального продукта чуть-чуть не дотягивал до 70 миллиардов рублей, однако удалось выйти на 75 миллиардов. А самое интересное начнется дальше.

В двух регионах - Якутии и Саха­линской области - валовой региональный продукт превысил триллион рублей

- Объем регионального ВРП в 2019 году оценивается в 79,6 миллиарда рублей, а в 2020-м -162,9 миллиарда, - отмечает начальник регионального управления экономики Лариса Гончарова.

Более чем двукратный рост даст ввод в эксплуатацию одного крупного месторождения меди. По словам губернатора автономного округа Романа Копина, это позволит не просто удвоить ВРП, но и сделает бюджет региона бездотационным.

Подобные кульбиты характерны для небольших регионов. Примерно то же происходит сейчас в Еврейской автономной области, хотя и не в таких масштабах. В 2017 году за счет запуска в Облученском районе Кимкано-Сутарского ГОКа ВРП здесь вырос сразу на 19 процентов. В 2018-м этот же объект оценочно даст прибавку в девять процентов.

Базовые сценарии социально-экономического развития регионов можно назвать объективно-осторожными. В них всегда учитывается, что в каких-то отраслях дела могут пойти лучше. Иное дело, что федеральный центр ожидает от экономики Дальнего Востока большего, нежели прогнозируемый местными властями минимум.

По словам вице-премьера - полпреда президента страны в ДФО Юрия Трутнева, промышленный индекс на Дальнем Востоке по итогам прошлого года составил 104,4 процента. Это примерно в полтора раза выше, чем в среднем по России.

- Удовлетворены ли мы тем, как идут дела? Не совсем. 4,4 процента - это неплохой темп роста, в том числе даже для мировой экономики. Но президент Владимир Путин поставил перед нами задачу - шесть процентов, - отметил полпред.

По его мнению, условия для наращивания темпов есть. За короткий период действия дальневосточных программ в округ вложено 326 миллиардов рублей частных инвестиций, построено более 180 предприятий, создано 27 тысяч рабочих мест.

Конечно, валовой региональный продукт на хлеб не намажешь. Если экономика округа развивается, то про социальную сферу этого не скажешь. В дотационных бюджетах дальневосточных регионов почти нет финансов на строительство школ, детских садов и других объектов, которые нужны для жизни, а не для работы. Федеральные средства на это выделяются отдельной строкой, но лишь для так называемых точек роста. Как признал Юрий Трутнев, социалкой в ДФО только-только начали заниматься. При этом он подчеркнул: чтобы ее развивать, надо зарабатывать деньги. ВРП первичен.

Комментарий

Вадим Заусаев, доктор экономических наук, профессор:

- Я бы не особенно доверял оперативным данным. Напомню, в 2015 году ВРП Сахалина был завышен на 180 миллиардов рублей. Потом поправили. Опережающее развитие северных субъектов объяснимо, как отмечается, за счет сырьевых отраслей. Но, во-первых, правильно ли учтена инфляция? Во-вторых, на севере существует удорожающий ценовой фактор. Например, в два с лишним раза на Чукотке против Хабаровского края. Конечно, для Дальнего Востока главная задача - закрепление населения, особенно на приграничном юге. В противном случае цена такому ускорению - копейка. Хотя демографические процессы инерционны и сразу не реагируют на улучшение динамики.