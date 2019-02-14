Между прочим, 14 февраля - это международный день книгодарения. Все помнят, что книга - вещь важная и полезная во всех отношениях (лучший подарок!). Но не все лишний раз могут раскошелиться на новые издания. Надежда - на библиотеки. А если и там нет новых поступлений?

Помочь пополнить библиотечные фонды - цель ежегодной акции, что проходит с 11 по 17 февраля. Организатором акции является Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя".

"Российская газета" в этот раз помогает Детской библиотеке-филиалу N5 из поселка Березовского Хабаровского края. Библиотека открылась 15 января 1986 года и уже в 1990-м получила почетное звание "Библиотека отличной работы". Изначально весь библиотечный фонд состоял из одного стеллажа и нескольких стопок книг. А сегодня библиотеку регулярно посещают ученики сельской школы, детской школы искусств, коррекционной школы-интерната и детских садов "Сережка" и "Теремок". Детям нужны новые и современные книги.

14 февраля редакция "Российской газеты" отправила в библиотеку сказки, сборники с задачами для развития логического мышления, энциклопедии о животных, романы, стихотворения и многие другие издания.

Международный день книгодарения отмечают с 2012. Поучаствовать в акции, кстати, может каждый. Москвичей ждут в Российской государственной детской библиотеке.