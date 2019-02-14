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14.02.2019 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Специалисты опровергли слухи о массовом нашествии тигров в Приморье

Текст: Ольга Журман

Специалисты АНО "Центр "Амурский тигр”" опровергли сообщения о якобы "массовых" выходах амурских тигров к людям в Приморском крае, которые ранее распространились в ряде СМИ.

Журналисты приводили в пример таежное село Мельничное в Красноармейском районе. В его окрестностях регулярно видят следы тигров.

Фото: REUTERS
В Приморье при встрече с людьми амурский тигр прикинулся деревом

Эксперты утверждают, что делать выводы из мнений жителей всего одного населенного пункта не стоит. Сотрудники АНО не отрицают, что выходы полосатых хищников в жилые районы периодически случаются, но все они носят локальный характер.

Директор департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов считает, что оснований для беспокойства нет. Хищники постоянно перемещаются вслед за своей добычей. Например, кабанами, которые нередко подходят близко к поселкам. Отсюда и следы.

- Никакой опасности для населения эти тигры не представляют - в тайге сейчас достаточно зверя для полноценного питания хищников, - считает Панкратов.

Пример подобной поверхностой оценки о якобы нашествии тигров, сделанный журналистами на основе совсем непоказательного факта, привел генеральный директор "Центра "Амурский тигр"" Сергей Арамиев.

- В нескольких километрах от населенного пункта, у лесной дороги, тигр добыл в тайге изюбря... Приготовился кушать, но тут послышался гул автомобиля, и зверь поспешно скрылся... Подъехали люди, засняли добычу тигра на смартфон и распространили видео по всем социальным сетям с соответствующими комментариями. Но главное, как это часто бывает, осталось за кадром. А именно то, что эти же граждане забрали добычу тигра себе. Можно сказать, похитили. После чего тигр действительно наведался в населенный пункт, и его можно понять - все-таки не каждая охота у него успешная, а тут, получается, украли законную добычу, - иронизирует Арамилев.

Директор центра считает, что не стоит создавать ажиотаж вокруг опасности, которой нет, и наводнять информационное пространство недостоверными сведениями.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр
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