Женщину заставили купить 11 билетов на самолет для двух детей-инвалидов

Мать-одиночка из Хабаровского края была вынуждена купить 11 билетов на рейс Курган-Москва авиакомпании Utair для двух детей-инвалидов. В противном случае их не пустили бы в самолет.

Один из сыновей женщины проходил лечение в медицинском центре имени Илизарова в Кургане и после операции не мог сидеть. Перевозить мальчика можно было только на носилках. Под них, заявили в авиакомпании, придется выкупить еще девять мест. У другого ребенка нога не сгибалась из-за гипса, поэтому для него потребовалось забронировать еще одно место.

Чтобы не опоздать на рейс Москва-Хабаровск, женщине пришлось согласиться с условиями авиакомпании. Сюжет об этом вышел на телеканале "Россия-1".

После обнародования в СМИ Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту нарушения прав матери-одиночки и двух ее детей.

"В ходе проверки будет дана оценка всем фактам, изложенным в телевизионном сюжете. Также следователем будет дана оценка правомерности действий сотрудников авиакомпании", - говорится на сайте ведомства.

В Utair заявили, что ни российский детский фонд, ни другие социальные службы не связывались с ними и не предупреждали о маломобильных пассажирах заранее.

"Для безопасности их перелета авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета. Они весят 140 килограммов, и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне. Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки", - обозначил свою позицию перевозчик.

Между тем это не первый подобный скандал с участием Utair. В мае прошлого года подростка из Приморья с гипсом не пустили на борт, заявив, что он займет слишком много места.