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14.02.2019 11:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чите два человека умерли от осложнений после гриппа

Текст: Юлия Гарднер

Двое жителей Читы скончались от осложнений, вызванных гриппом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

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- Они умерли от осложнений тяжелых хронических заболеваний на фоне инфицирования гриппом и внебольничных пневмоний. Оба не были привиты и поздно обратились за медицинской помощью: на третьи-четвертые сутки, уже в стадии декомпенсации, - рассказал первый замглавы ведомства Александр Мироманов.

Один их погибших находился в преклонном возрасте - старше 70 лет, второй вел асоциальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем.

В связи с этим медики призывают людей не заниматься самолечением, а обращаться к врачам при появлении характерных симптомов заболевания.

Напомним, в крае эпидемиологический порог превышен на 56 процентов. У большей части пациентов диагностирован свиной грипп.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Свиной грипп в России
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