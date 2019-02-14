В Чите два человека умерли от осложнений после гриппа

Двое жителей Читы скончались от осложнений, вызванных гриппом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

- Они умерли от осложнений тяжелых хронических заболеваний на фоне инфицирования гриппом и внебольничных пневмоний. Оба не были привиты и поздно обратились за медицинской помощью: на третьи-четвертые сутки, уже в стадии декомпенсации, - рассказал первый замглавы ведомства Александр Мироманов.

Один их погибших находился в преклонном возрасте - старше 70 лет, второй вел асоциальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем.

В связи с этим медики призывают людей не заниматься самолечением, а обращаться к врачам при появлении характерных симптомов заболевания.

Напомним, в крае эпидемиологический порог превышен на 56 процентов. У большей части пациентов диагностирован свиной грипп.