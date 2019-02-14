В Хабаровске более 150 многоэтажек остались без отопления

Без отопления остались 12 социальных объектов и 151 жилой дом в Хабаровске из-за аварии на тепломагистрали.

"Накануне поздно вечером энергетики зафиксировали повреждение на теплотрассе в районе домов №134-136 по улице Тихоокеанской", - сообщает пресс-служба АО "Дальневосточная генерирующая компания".

Сегодня утром на этом участке начались восстановительные работы. Закончить их обещают к 19:00.

Температура воздуха в городе с утра опускалась до 16 градусов мороза. Днем, согласно прогнозу синоптиков, потеплеет до минус семи.